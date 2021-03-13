Pandemi süreci herkesin psikolojisini etkiledi! İşte ofise ve sosyal hayata geçme sürecinde dikkat edilmesi gerekenler
Pandemi süreci herkesin psikolojisini etkiledi! İşte ofise ve sosyal hayata geçme sürecinde dikkat edilmesi gerekenler
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınında birçok alışkanlığımız değişti. Evden çalışma, mecbur kalmadıkça dışarı çıkmama, sosyallikten uzaklaşma, hareketsizlik gibi etkilerle hayatımıza giren koronavirüs bittiğinde bizi neler bekliyor? İşte sosyal yaşama geçiş sürecinde yapmamız gerekenler...