Pandemi süreci herkesin psikolojisini etkiledi! İşte ofise ve sosyal hayata geçme sürecinde dikkat edilmesi gerekenler

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının getirdiği pandemi sürecinde ilk yılı geride bıraktık. Birçok alışkanlığımızı değiştirmek zorunda kaldığımız bu süreç hem fiziksel hem de psikolojik anlamda insanları yıpratırken virüs bittiğinde eski normallerimize dönüş noktasında da en az pandemi sürecine alışmakta çektiğimiz sıkıntılar kadar zorlanacağız.