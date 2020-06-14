Pandemi sürecinde dönüşebilen mekan tasarladılar

Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencileri Doğucan Aktaş ve Nilay Altınay, "Yaktaş ile Geleceğine Zemin Yarat" proje yarışmasında, içinde bulunulan pandemi sürecine uyum sağlamaya imkan tanıyan "Dönüşebilen Mekan" tasarımlarıyla son üç ekip arasına kalmayı başardı.

Türkiye ve KKTC'deki üniversitelerin mimarlık, iç mimarlık ile endüstriyel tasarım bölümlerinin lisans ve lisansüstü öğrencilerinin katılımına açık olan "Yaktaş ile Geleceğine Zemin Yarat" proje yarışması, "Alternatif bir sosyal gerçeklik" temasıyla gerçekleştirildi. Yaşar Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü öğrencisi Doğucan Aktaş ve Yüksek Lisans öğrencisi Nilay Altınay, online görüşmelerle birlikte çalışıp ortaya çıkardıkları "Dönüşen Mekan" adını verdikleri tasarımlarıyla yarışmaya katıldı. Projenin ortaya çıkış sürecini anlatan Aktaş ve Altınay, "İçinde bulduğumuz pandemi sürecine uyum sağlamamıza imkan tanıyan bir tasarım ortaya çıkarmak istedik. Tasarıma kendi yaşadığımız sorunlardan yola çıkarak başladık. Tasarladığımız sistem, bireylerin şimdiki ve gelecekteki gereksinimleri düşünülerek, kullanım öncesi özelleştirme ve kullanım sonrası değişiklik yapabilme imkanı sunuyor. Aynı zamanda uzun dönemli, yenilikçi ve sürdürülebilir bir mekan ortaya çıksın istedik. Uzaktan online olarak geçirdiğimiz bu çalışma sürecini bazı durumlarda ekran paylaşımı yaparak bazen de hızlı dosya paylaşımı için online diğer programlardan yararlanarak tamamladık" dedi.

Yaşam alanından spor alanına hepsi bir arada

Tüm üniversitelerin katılımına açık olan bir yarışmada son üçe kalarak büyük bir başarıya imza atan Aktaş ve Altınay, "Gün içerisinde kullanıcının aynı mekan içerisinde farklı ihtiyaç ve isteklerine cevap veren sistem, pandemi süreci veya daha sonrasına yönelik kendi kendine yetebilen, sürdürülebilir ve dönüşebilen bir kurguya sahip bir mekan olarak tasarlandı. Mekana giriş yaptığımız akstan pencereye kadar sırasıyla eşik, seyir alanı, depolama ve yemek alanı, son olarak da spor alanı şeklinde alanlar oluşturduk. Panelin sürdürülebilirliğini sağlamak, kullanımının uzun süreli olmasını sağlamak adına en üst katmanın soyulabilir yüzey olmasına yönelik bir girişimde bulunarak yıpranan veya bozulan yüzeyin soyulup altındaki yeni yüzeyin kullanımının sağlanmasını amaçladık" diye konuştu.

Kaynak: İHA