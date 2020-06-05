"Pandemi sürecinde fahiş fiyatları engelledik, rafları boş bırakmadık"

Perakende Sohbetleri toplantısında EGD üyelerinin sorularını yanıtlayan İstanbul Perder Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, "Pandemi sürecinin başlaması ile özellikle makarna ve kolonya gibi ürünlerin aşırı talebi nedeni birkaç gün piyasada fahiş fiyatlarla karşılaşıldı ancak PERDER olarak çok hızlı davranarak kamuoyuna gerekli bilgilendirmeyi yaptık, fırsatçılara mahal vermeyeceğimizi, stoklarımızın yeterli olduğunu ve paniğe gerek olmadığını ifade ettik." dedi.

Pandemi sürecinin başlaması ile tüketim ve satın alma alışkanlıklarındaki değişimler, gözlerin perakende sektörüne çevrilmesine neden oldu. Güvenilir Ürün Platformu katkılarıyla düzenlenen "Perakende Sohbetleri" toplantısında ekonomi basını ile bir araya gelen İstanbul Perakenciler Derneği (PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, perakende sektörünün güncel durumu ile ilgili EGD üyelerinin sorularını yanıtladı.

"Perakende sektörünün stokları tam"

Ekonomi Gazetecileri Derneği ve Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak moderatörlüğünde gerçekleşen online buluşmada İstanbul Perder Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, "Pandemi sürecinin başlaması ile özellikle makarna ve kolonya gibi ürünlerin aşırı talebi nedeni birkaç gün piyasada fahiş fiyatlarla karşılaşıldı ancak PERDER olarak çok hızlı davranarak kamuoyuna gerekli bilgilendirmeyi yaptık, fırsatçılara mahal vermeyeceğimizi, stoklarımızın yeterli olduğunu ve paniğe gerek olmadığını ifade ettik. Bunu da kendimize görev edindik ve süreç boyunca da bu görevimizi doğru bir şekilde yönettik. Ürün tedariğinde de tüm üretici firmalarla istişare de bulunarak vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılaması için çok özverili bir şekilde çalıştık. Dünya Sağlık Örgütü eylül-ekim ayı gibi iki dalga olabileceğinden bahsediyor bizim pandemi sürecinin en başından itibaren hiçbir zaman stok problemimiz olmadı. Hiçbir şekilde tüketiciyi mağdur etmedik ve ürünle buluşturduk şu an ve ilerisi içinde stoklarımız tamdır. Marketlerimizde özellikle hijyene çok dikkat ederek hem çalışanlarımızın hem müşterilerimizin sağlığını maksimum seviyede koruduk ve korumaya devam ediyoruz. Perakende sektöründede yeni normal diye bir tabir oluştu artık hem çalışanlar, hem işleyiş hem de tüketici için düzenlemeler ve değişiklikler var." dedi.

"Yüzde 860 artışla rekor kolonya"

2019'un ilk çeyreğinde Türkiye'nin toplam tüketim harcamaları 1 trilyon 61 milyon TL, bunun yüzde 35'ini perakende harcamaları oluşturduğunu kaydeden Güzeldere, "Ayrıca, tüm sektörlerin toplam cirosu olan 350 milyar TL içinde perakendenin payı yüzde 12. Perakende sektöründe toplam çalışan sayısı 2 milyon 720 bin kişi. Tüketici satınalma alışkanlıklarında önemli değişimler var. Özellikle mart-nisan arasında evde yemek yapma oranında yüzde 80'e yakın bir artış var. Ayrıca toplam sepet içinde yüzde 40 a yakın gıda, temel ihtiyaç ve temizlik malzemesi alımında artış oldu. Temel gıda ürünlerinde yüzde 50, kişisel bakım ve ev temizlik ürünlerinin satınalınmasında yüzde 40 artış oldu. Kişisel bakım ürünleri içinde ise yüzde 860 artış ile rekor kolonyanın.Ayrıca mayada yüzde 430, makarnada yüzde 53 lük bir artış oldu." ifadelerini kullandı.

"Satış yöntemlerinde online alışveriş'e kayma var, online satışlar 5 kat arttı"

Cirosal büyüklüklüklerinin 25 Milyar TL'yi bulduğunu belirten Güzeldere, "İstanbul PERDER olarak 41 üyemiz ve markamız var. Toplam 30bin çalışanımız, 1716 satış noktamız ve 1 milyon metrekarelik satış alanımız ile halkımıza hizmet ediyoruz. Yeni alışverişçi ve yeni perakendeci diye iki ayrı kavram gelişti. Yeni alışverişçi daha bilinçli, evinde daha fazla zaman geçiren ve hayatın kıymetini bilen ayrıca hijyen odaklı ve bilinçli beslenen kişi . Yeni perakendeci ise hijyen konusunda çok daha hassas, müşterilerinin ihtiyaçlarını maksimum önlemlerle karşılayan, tüketim alışkanlıklarına ayak uyduran ve kendini uzmanlaşarak geliştiren kişi ve sistemler. Yeni tüketici gerçekten eskiye göre daha bilinçli bunu açık ürünlere olan talebin düşmesinden söyleyebilirim. Fiyatı en çok artan ürünler sarımsak, zencefil, kağıt grubu ürünler ile kolonya. Bunlar haricinde yüksek oranda artış olan bir ürün olmadığını söyleyebilirim. Satış yöntemlerinde "online alışveriş'e kayma var, online satışlar 5 kat arttı.

Alışkanlıkların değişmesi sepet ortalamalarını arttırdı"

Faruk Güzeldere, 2019'un mart ayına göre cirolarında yüzde 50 ye yakın artış görüldüğünü kaydederek, "Genel sepet ortalaması 30-35 TL bandında giderken 60-65 TL ortalamasına geldi. Ancak bu artış fiyat artışlarından ziyade satınalma alışkanlıklarındaki değişimlerden. Ev halkından 2-3 kişi alışverişi birden fazla noktadan yaparken şimdi tek kişi tek noktadan hızlıca alışverişini yapıp çıkıyor. Ayrıca alınan ürün adedi arttı." diye konuştu.

"Yanlış haberler sektörü yaralıyor"

Tarlada 1 lira markette 7 lira gibi söylemlerle marketleri zan altında bıraktığının altını çizen Güzeldere, "Çok kar etmek ya da çok fahiş fiyatlarla ürün satmak gibi asılsız söylemler sektörümüze zarar veriyor. Her ürünün çeşidi ve kalitesi ayrı. Tarlada 1 TL olan salçalık domates ile çeri domates arasında hem kalite hem fiyat farkı var. Perakendeci fiyatı belirleyen merci değildir, perakendeci karını koyarak alıp satandır. Fahiş oranlarda kar koyan ne sektörde ne pazarda barınabilir ayrıca tüketicide talep etmez." şeklinde konuştu.

"Tarım Bakanlığının uygulamalarını önemsiyoruz"

Taklit tağşiş listeleri açıklanır açıklanmaz hemen üyelerine bilgi gönderdiklerini ve gerekli kontrollerin yapılması konusunda ikaz ettiklerini belirten Güzeldere, bu konunun kendileri için çok önemli olduğunu Tarım Bakanlığı'nın bu uygulamalarını çok önemsediklerini ve desteklediklerini bildirdi.

Kaynak: İHA