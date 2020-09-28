Pandemi sürecinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakaları arttı

Kovid-19 pandemi sürecinde gurbetten sılaya dönüş yapan vatandaşların yoğun olması kene vakalarını artırdı. Erzincan'da son 10 yılda en fazla Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı bu sene görüldü. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Orçun Barkay, bazı hastaların Kovid-19 tanısıyla hastaneye geldiklerini, yapılan kontroller sonrasında bu vakalarda Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığından rahatsız olduklarının saptandığını söyledi.

"KORONAVİRÜS TANISIYLA GELİP KIRIM KONGO KANAMALI ATEŞİ OLANLAR MEVCUT"

Havaların sıcak gitmesi ve gurbetten sılaya dönüşlerin bu sene kene vakalarında patlamaya neden olduğunu ifade eden Dr. Orçun Barkay, "Tabi özellikle biz bu dönem Kovid-19 hastalarıyla çok fazla uğraşmaktayız. Bütün ağırlığımızı neredeyse Kovid-19 hastalarına vermekteyiz. Tabi gözümüzden kaçmasını istemediğimiz benzer profilde gelebilecek hasta grupları da var. Özellikle bu bölgede hakikaten dikkat çekici olan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı. Benzer profilde gelip Kovid-19 ön tanısı alınıp yatırılan ama daha sonrasında bizim takibimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastası olan hastalarımız mevcut. Özellikle buna da dikkat çekmek isterim" dedi.

"BU SENE İNANILMAZ ARTIŞ VAR"

Özellikle Kelkit Vadisi olarak tanımlanan Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun ve Sivas illerinin bulunduğu alanın Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı için endemik bölge olduğunu kaydeden Dr. Orçun Barkay, "Bu sene Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığında inanılmaz bir artış var. Erzincan'da da bu sene bu hastalıkta inanılmaz bir patlama yaşandı. Tam net bir rakam veremeyeceğim ama 100'ün üzerine çıktı. Bu sene neden bu kadar arttığına yönelik öngörülerimiz oldu. Bunlardan bir tanesi Covid-19 hastalığından kaçmak için büyükşehirlerdeki vatandaşlarımızın kırsal alanda yaşamayı tercih etmesi.

Yani gurbetten sılaya gelmeleri. Dışarıda Erzincanlı sayısının çok olduğunu biliyoruz. İstanbul'dan, Ankara'dan büyükşehirlerden kaçarak insanlar bu sene bu tarafa geldiler. Ve bu yüzden de hastalığın sayısında artış olduğunu düşünüyoruz. Ama bu sadece bir madde. Bunun birçok nedeni olabilir. En belirgin bariz nedenlerinden bir tanesi de bu sene muhtemelen diyoruz ki kış ayı biraz daha ılıman geçti. Yani kış ayından kastım ilkbahar biraz daha ılıman geçti. Sıcaklık biraz daha fazlaydı. O yüzden de kenelerin kış döngüsünden uyanmaları daha erken oldu. Ve hasta sayısında da büyük bir artış olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

"SICAKLIK YÜKSEK GİTTİKÇE TEHLİKE DEVAM EDECEK"

Kene vakalarının genelde ilkbahar, yaz aylarında olduğunu ancak bu sene havaların sıcak gitmesi dolayısıyla tehlikenin devam ettiğine dikkat çeken enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Orçun Barkay, "Yakın zaman içerisinde, geçen hafta hastanemize bir vaka daha geldi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından. Tehlike halen daha devam ediyor. Neden tehlike devam ediyor? Havaların ısınmasıyla tamamen alakalı bir durum. Sıcaklık yüksek gittiği müddetçe tehlike devam edecek" dedi.