Pandemi sürecinde temassız kart harcamaları büyük ilgi gördü

Visa, bugün yaptığı açıklama ile Covid-19 pandemisi ile beraber tüm Avrupa'da temassız limitlerinin yükseltilmesinin ardından geçen sürede bir milyar ek temassız işlem gerçekleştiğini duyurdu. Temassız ödeme işlem adetleri, pandemi sürecinde hem tüketiciler hem de iş yerleri açısından bir kolaylık olmaktan çıkıp ihtiyaç haline gelmesiyle önemli bir büyüme trendi yakaladı. Bu trendin kalıcı olacağına dair güçlü işaretler de bulunuyor. Araştırmaya göre tüketicilerin üçte ikisinin pandemi sonrasında da temassız ödeme alternatifini tercih etmeye devam edecek.

"PANDEMİ İLE BİRLİKTE TEMASSIZ ÖDEME LİMİTİ YÜKSELTİLDİ"

Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel, Visa kartları ile Avrupa çapında gerçekleşen 1 milyar ek temassız işleme ilişkin olarak şunları söyledi: "Türkiye, pandemi ile beraber Avrupa'da temassız ödeme limitini yükselten ilk ülke olmuştu. Ulaşılan bu rakam, Avrupa'da ve Türkiye'de, temassız ödemelerin tüketiciler ve işyerleri tarafından benimsendiğini gösteriyor. Bankalararası Kart Merkezi'nin son rakamlarına göre[3] Şubat 2021 itibarıyla geçen yıl ile kıyaslandığında temassız ödemelerin 3 kat artarak, aylık 204 milyon adede ulaştığını görüyoruz. Yine aynı ay itibarıyla, iş yerlerinde yüz yüze yapılan ödemeler dikkate alındığında her 2 ödemeden 1'i temassız yapıldı. Bu dönemde biz de Visa olarak, pandemi nedeniyle nakitle temastan kaçınan tüketiciler için harekete geçtik ve perakende sektörüyle gerçekleştirdiğimiz iş birliği ile 7000'e yakın temassız ödeme noktasını devreye aldık. Aynı zamanda Visa'nın, cep telefonlarını temassız POS cihazlarına dönüştüren "Tap to Phone" teknolojisi sayesinde, KOBİ'lerin temassız ödeme kabul altyapısını yaygınlaştıracak yenilikleri iş ortaklarımızla hayata geçirdik. Bugün paylaştığımız 1 milyar rakamı, tüketicilerin ve işyerlerinin temassız ödeme deneyimini benimsediğini gösteriyor. Temassız ödemelerin daha da yaygınlaşması için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz."

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı