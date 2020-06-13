Pandemi sürecinde yapılmayan dersler için velilerden mesajla para istediler

Korona virüs salgın riski nedeniyle 16 Mart'tan itibaren eğitimin ara verildiği Türkiye'de özel okulda okuyan, öğrencilerini dershaneye veya etüt merkezlerine gönderen velilerden okula veya dershaneye gidilmeyen aylar için ücret talep ediliyor olması tepkilere neden oluyor.

Son olarak Trabzon'da bir etüt merkezi pandemi sürecinde yapılmayan dersler için velilerden SMS mesajları ile Mart, Nisan ve Mayıs aylarının ücretini talep etmesi velilerin tepkisine neden oldu. Pandemi sürecinde çocuklarına etüt merkezinde hiçbir eğitim verilmediğini, online olarak da çeşitli telekonferans sistemleri ile ders yapılmadığını belirten veliler, tepkilerini İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne iletti.

Gelen şikayetler üzerine yapılan araştırmada bu etüt merkezinin Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı olmadığını, aldıkları farklı isimler altında hizmet verdikleri belirlendi. Konu ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri devreye girerek konuyla ilgili inceleme başlatırken, etüt merkezine gidilerek tutanak tutuldu, savunmaları istendi. Veli adres ve telefon bilgileri istendi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, Çocuk Kulüpleri yönetmeliği gereği veliden çek, senet, vs alınamayacağını, bağlayıcı sözleşme yapılamayacağını ve mücbir sebeplerden ötürü bir aylık aidat harici aidat alınamayacağını duyurdu. Yetkililer, uzaktan eğitim verilse dahi böyle bir talebin söz konusu olamayacağını dile getirdiler.

Avukat Mesut İskenderoğlu ise konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Hukukumuzda sözleşmeler taraflara bir kısım borçlar yüklemektedir. Özel okul veya dershane-etüt merkezleri sözleşmesinde, belli bir ücret ödeme borcu altına giren kişiye, diğer taraf okul veya dershane eğitim öğretim hizmeti vermeyi vâdetmektedir. Hukukumuzda sözleşmenin taraflarından birinin edimini yerine getirmemesi halinde diğer taraf da borcunu ifadan kaçınabilir. Salgın nedeniyle okulların kapanması üzerine öğrencilerin eğitim öğretim hizmeti alamadığı açıktır. Her ne kadar bunda okulun herhangi bir kusuru olmasa bile vermediği bir hizmetin bedelini alması da hukuka uygun değildir" dedi.

Kaynak: İHA