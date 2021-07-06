Pandemide çığır açacak gelişme: Koronavirüsü tespit eden yüz maskesi

Koronavirüse karşı yürütülen çalışmalar devam ederken, bilim insanları ise pandemi savaşında insanlığın üstünlük sağlaması adına araştırmalarını sürdürüyor. Pandeminin olmazsa olmazı olan maske kuralının kalkması 4 gözle bekleniyor. Maske ile nefes almakta zorlandığını ifade eden çoğu insan bu kurala ön yargı ile yaklaşırken maskelerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bilim insanlarının koronavirüsü tespit edebilen bir maske üzerinde çalışma yürüttükleri öğrenildi.

KORONAVİRÜS OLUP OLMADIĞI TESPİT EDİLECEK

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ve Harvard Üniversitesi'ndeki Wyss Enstitüsü'nden araştırmacılar, tarafından yürütülen çalışmalarda kumaşa entegre edilebilen giyilebilir biyosensörler geliştirildiği açıklandı. Bu biyosensörler sayesinde patojenleri tespit edilebilecek. Araştırma verileri geçtiğimiz haftalarda Nature Biotechnology dergisinde yayınlandı. Bilim insanlarının ifadelerine göre; bu giyilebilir biyosensörler standart KN95 yüz maskelerine bağlanarak bir kişinin nefesinde SARS-CoV-2 virüsünün varlığını başarılı bir şekilde tespit edebiliyor.

90 DAKİKA İÇERİSİNDE SONUÇ VERİYOR

Bilimsel dergide yayınlanan sonuçlara göre sensörün düğmelerinin etkinleştirilmesi gerekiyor. Araştırmacılar, testin 90 dakika içinde sonuç verdiğini söylüyor. Doğruluk düzeylerinin, polimeraz zincir reaksiyonu adı verilen bir laboratuvar tekniği kullanarak virüsün genetik materyalini tespit eden standart PCR COVID testleriyle karşılaştırılabilir olduğunu belirtiyorlar.

Geliştirilen teknolojiye dair beklentilerin büyük olduğu ifade edilirken, bu biyosensörlerin diğer bakterileri, toksinleri ve kimyasal ajanları tespit etmek için de kullanılabileceği dile getirildi. Daha sonra bir mobil uygulamaya dijital bir sinyal gönderecek ve kullanıcının maruz kaldığı diğer patojenlerin de görüntülenmesine imkan verecek hale de dönüştürülebilecekler.