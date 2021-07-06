15 Temmuz kim tarafından yapıldı? 15 Temmuz darbe girişimini kim yaptı? Darbe girişiminin arka planıMaraşlı 25. bölüm full, tek parça izle | ATV Maraşlı 25. bölüm canlı izleBaht Oyunu 4. bölüm full, tek parça izle | Kanal D Baht Oyunu 4. bölüm canlı izleAda Masalı 4. bölüm full, tek parça izle | Star TV Ada Masalı 4. bölüm canlı izle15 temmuz kaç tane gazi var? 15 Temmuz'da kaç kişi gazi oldu? 15 Temmuz gazileri isimleri15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü milli bayram mı?Kızılay kurbanlık bağış 2021 fiyatları | Kızılay kurban bağışı ne kadar, nasıl yapılır?Üniversite yurt başvuruları başladı mı? KYK yurt başvuruları ne zaman 2021 son dakika? KYK yurt başvuru tarihleri!Japonya'daki sel ve heyelan felaketinde ölü sayısı 4'e yükseldiPandemide çığır açacak gelişme: Koronavirüsü tespit eden yüz maskesi
İstanbul23 °C
  1. HABERLER
  2. KORONAVİRÜS
  3. Pandemide çığır açacak gelişme: Koronavirüsü tespit eden yüz maskesi

Pandemide çığır açacak gelişme: Koronavirüsü tespit eden yüz maskesi

Pandemi üsrecinde yürütülen araştırmalar gelişerek devam ederken, bilim insanlarının koronavirüsü tespit edebilen bir maske üzerinde çalıştıkları öğrenildi.

Pandemide çığır açacak gelişme: Koronavirüsü tespit eden yüz maskesi

Koronavirüse karşı yürütülen çalışmalar devam ederken, bilim insanları ise pandemi savaşında insanlığın üstünlük sağlaması adına araştırmalarını sürdürüyor. Pandeminin olmazsa olmazı olan maske kuralının kalkması 4 gözle bekleniyor. Maske ile nefes almakta zorlandığını ifade eden çoğu insan bu kurala ön yargı ile yaklaşırken maskelerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bilim insanlarının koronavirüsü tespit edebilen bir maske üzerinde çalışma yürüttükleri öğrenildi.

Pandemide çığır açacak gelişme: Koronavirüsü tespit eden yüz maskesi

KORONAVİRÜS OLUP OLMADIĞI TESPİT EDİLECEK

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü ve Harvard Üniversitesi'ndeki Wyss Enstitüsü'nden araştırmacılar, tarafından yürütülen çalışmalarda kumaşa entegre edilebilen giyilebilir biyosensörler geliştirildiği açıklandı. Bu biyosensörler sayesinde patojenleri tespit edilebilecek. Araştırma verileri geçtiğimiz haftalarda Nature Biotechnology dergisinde yayınlandı. Bilim insanlarının ifadelerine göre; bu giyilebilir biyosensörler standart KN95 yüz maskelerine bağlanarak bir kişinin nefesinde SARS-CoV-2 virüsünün varlığını başarılı bir şekilde tespit edebiliyor.

Pandemide çığır açacak gelişme: Koronavirüsü tespit eden yüz maskesi

90 DAKİKA İÇERİSİNDE SONUÇ VERİYOR

Bilimsel dergide yayınlanan sonuçlara göre sensörün düğmelerinin etkinleştirilmesi gerekiyor. Araştırmacılar, testin 90 dakika içinde sonuç verdiğini söylüyor. Doğruluk düzeylerinin, polimeraz zincir reaksiyonu adı verilen bir laboratuvar tekniği kullanarak virüsün genetik materyalini tespit eden standart PCR COVID testleriyle karşılaştırılabilir olduğunu belirtiyorlar.

Pandemide çığır açacak gelişme: Koronavirüsü tespit eden yüz maskesi

Geliştirilen teknolojiye dair beklentilerin büyük olduğu ifade edilirken, bu biyosensörlerin diğer bakterileri, toksinleri ve kimyasal ajanları tespit etmek için de kullanılabileceği dile getirildi. Daha sonra bir mobil uygulamaya dijital bir sinyal gönderecek ve kullanıcının maruz kaldığı diğer patojenlerin de görüntülenmesine imkan verecek hale de dönüştürülebilecekler.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT