Pandemide hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının isimleri ölümsüzleştirildi

Koronavirüs mücadelesinde canını dişine takarak çalışan sağlık personelleri, mücadelede en ön saflarda yer alarak hayatlarını riske attılar. Dünyayı sarsan koronavirüs birçok sağlık çalışanını hayattan koparttı. Pandemi sürecinde yaşamını yitiren sağlık personellerinin isimleri Sultangazi'de yaşayacak.

Pandemiye, karşı en ön safta yer alıp hayatını kaybeden sağlık personelleri Sultangazi’de unutulmadı. İlçe genelinde bulunan 21 parka, sağlık çalışanlarının isimleri verildi. Yeni adıyla Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Parkı’nda bir program düzenlendi. Programa AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının yakınları katıldı.

HAYATINI KAYBEDEN SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN DUA OKUNDU

Program hayatını kaybeden sağlık çalışanları için okunan dua ile başladı. Ardından Sultangazi Belediye Başkanı Dursun, yaşamını yitiren sağlık personellerinin yakınlarına çiçek takdim etti. Kurdelenin kesilmesinin ardından, sağlık çalışanları için ağaç dikimi gerçekleştirdi. Program, 21 parkın görsellerinin bulunduğu resim sergisinin gezilmesiyle program sona erdi.

"MESLEKLERİ UĞRUNA YAŞAMLARINI YİTİRDİLER"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Sağlık çalışanlarımızın isimleri inşallah Sultangazi’de yaşayacak.“ diye konuştu. Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu’nun eşi Didem Taşcıoğlu, yapılan törenden büyük mutluluk duyguğunu ifade ederek, “Yaşamlarını meslekleri ve sevdiği insanlar için meslekleri uğruna pandemide yitirdiler. Bu parklara onların adının verilmesi onları bir anlamda sonsuzluğa taşımak oldu. İsimleri bu parklarda yaşayacak." ifadelerine yer verdi. Ardından Sultangazi Belediyesi’ne ve emeği geçenlere teşekkür etti.