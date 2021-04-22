23 Nisan 2021 sokağa çıkma yasağında cuma namazı kılınacak mı? Cuma namazı bu hafta camilerde kılınacak mı?Ayaça isminin anlamı nedir, Ayaça ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Kırsal mahallelerde eğitime destek! Tarsus’ta ’Köyüm Uzakta Öğretmenim Yanımda Projesi’Berda isminin anlamı nedir, Berda ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Gençlere umut olan gelişme! Gençlik ve Spor Bakanlığından Bitlis'e spor ve gençlik yatırımıLübnan’da yoksullukla birlikte hırsızlık da artıyor: Rögar kapakları çalındı!Aile mesleği haline getirdiler! Kolombiyalı karı koca hırsızlık çetesi çökertildiBahar isminin anlamı nedir, Bahar ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Suyun üzerinde büyüleyen manzaralar! Kızılırmak Deltası'nda suda açan çiçekler tanıtım için kullanılıyorBahçelievler’de en çok kitap okuyan çocuklar bisikleti kaptı
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Pandemide 'kilo aldım' diye üzülenler dikkat! Hiper gerçekçi 'kaslı vücut kostümü satışa sunuldu

Pandemide 'kilo aldım' diye üzülenler dikkat! Hiper gerçekçi 'kaslı vücut kostümü satışa sunuldu

Çinli bir e-ticaret sitesi olan Taobao, koronavirüs döneminde satışa çıkardığı tamamen silikon ve hiper gerçekçi 'kaslı vücut kostümü şu sıralar vatandaşların ilgi odağı haline geldi. 100 tıbbi silikondan yapılan bu ürünün fiyatı ise kostümlerin boylarına göre değişiklik gösteriyor.

Pandemide 'kilo aldım' diye üzülenler dikkat! Hiper gerçekçi 'kaslı vücut kostümü satışa sunuldu

Pandemi sürecinde spordan mahrum kalanlar için Çinli e-ticaret sitesi olan Taobao, Smitzen markasıyla yüzde 100 silikondan oluşan gerçek bir vücudun şekline benzeyen bir kostümü satışa çıkardı.

Vücudun sadece üst kısmını kaplayan ve tamamının silikondan yapıldığı hiper gerçekçi 'kaslı vücut kostümü geçtiğimiz günlerde Çinli bir e-ticaret sitesi olan Taobao tarafından satışa sunulmaya başladı. 

Pandemide 'kilo aldım' diye üzülenler dikkat! Hiper gerçekçi 'kaslı vücut kostümü satışa sunuldu

ÇEVRİMİÇİ ALIŞVERİŞ SİTELERİNDE SATIŞTA!

Smitzen markasıyla satışa çıkarılan bu kostümlerin fiyatları boy ve türüne bağlı olarak değişerek 162 dolar ile 609 dolar aralığında satılıyor. Ayrıca ürünün tanıtımının yapıldığı açıklamada "Kostümler, kol damarları ve kesilmiş köprücük kemiği gibi ek gerçekçi unsurlar barındırıyor ve bu da insanların yırtık fiziğinizden etkilenmesini sağlayacak" ifadeleri yer alıyor.

Bununu yanı sıra kostüm, AliExpress gibi diğer popüler çevrimiçi alışveriş sitelerinde de satışa sunulmaya başlandı.

Pandemide 'kilo aldım' diye üzülenler dikkat! Hiper gerçekçi 'kaslı vücut kostümü satışa sunuldu

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT