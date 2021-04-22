Pandemide 'kilo aldım' diye üzülenler dikkat! Hiper gerçekçi 'kaslı vücut kostümü satışa sunuldu

Pandemi sürecinde spordan mahrum kalanlar için Çinli e-ticaret sitesi olan Taobao, Smitzen markasıyla yüzde 100 silikondan oluşan gerçek bir vücudun şekline benzeyen bir kostümü satışa çıkardı.

Vücudun sadece üst kısmını kaplayan ve tamamının silikondan yapıldığı hiper gerçekçi 'kaslı vücut kostümü geçtiğimiz günlerde Çinli bir e-ticaret sitesi olan Taobao tarafından satışa sunulmaya başladı.

ÇEVRİMİÇİ ALIŞVERİŞ SİTELERİNDE SATIŞTA!

Smitzen markasıyla satışa çıkarılan bu kostümlerin fiyatları boy ve türüne bağlı olarak değişerek 162 dolar ile 609 dolar aralığında satılıyor. Ayrıca ürünün tanıtımının yapıldığı açıklamada "Kostümler, kol damarları ve kesilmiş köprücük kemiği gibi ek gerçekçi unsurlar barındırıyor ve bu da insanların yırtık fiziğinizden etkilenmesini sağlayacak" ifadeleri yer alıyor.

Bununu yanı sıra kostüm, AliExpress gibi diğer popüler çevrimiçi alışveriş sitelerinde de satışa sunulmaya başlandı.