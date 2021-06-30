Pandemide yeni dönem

1 Temmuz 2021 tarihi itibariyle Covid-19’ tedbirleri kapsamında uygulanan yasakların tamamen kaldırıldığı yeni bir normal döneme giriyoruz.

Cumhurbaşkanımız ve Bilim Kurulu üyeleri ‘’yeni dönemde de tedbiri elden bırakmayalım. Bireysel tedbirlere (maske-mesafe-hijyen) uyalım’’ uyarısında bulundular.

Tüm Dünya’da olduğu gibi bizim ülkemizde takriben on yedi aydır pandemi dönemini yaşıyor ve Covid-19’la mücadele ediyor.

Bu süre içerisinde pek çok insanımızı bu illetten kaybettik. Ülkemiz (maddi ve manevi) enerjisinin büyük bir bölümünü Covid-19’la mücadeleye harcadı.

Bilindiği gibi bu virüs; ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık’ta tespit edildi.

Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık’ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha “gizemli hastalığın” görüldüğünü açıkladı.

7 Ocak'ta Dünya Sağlık Örgütü, hastalığın Sars olmadığını fakat yeni tip bir koronavirüsten kaynaklandığını açıkladı. Yarasalardaki bir betakoronavirüsün insana geçerken mutasyona uğramış hali olan yeni tip korona virüse ‘’2019-nCov’’ adı verildi.

Çinli bilim insanları da 9 Ocak’ta söz konusu ‘’gizemli hastalığı’’ yeni tip koronavirüs olarak tanımladı.

O günlerde Çin’den gelen bazı görüntülerde, insanlar sokaklarda yürürken bir anda yere düşüyor. Acil olarak hastanelere kaldırılıyor ve akabinde de ölüyordu.

2020 Temmuz ayı sonu itibariyle Çin’den bu tür haber ve görüntülerin aksine her şey normale dönmüş vaziyette, hiçbir vaka haberi verilmedi. Şu anda da Çin'den hiç virüs haberleri gelmiyor.

Koronavirüsü Dünya’ya bulaştıran Çin, aşısız olarak virüsü yenen de Çin! 2020 sonu itibariyle de Dünyaya aşı ihraç edip satmaya başlayan ülkelerden biri de yine Çin!

Yaz aylarında Ülkemizde biraz yavaşlayan salgının hızı, Ekim ayından itibaren yükselişe geçti. Kasım ayında zirve yaptı. 20 Kasım da başlayan önlemler, Aralık ayı başlarında ilave tedbirlerle yeni bir safhaya girdi.

Aralık ortalarında inişe geçerek 2021 Ocak-Şubat aylarında düşük seviyede yatay seyretti. Mart ortalarında tekrar tırmanan salgın Nisan sonlarına doğru zirve yaptı. Bu durum ise tam kapanma kısıtlamaları getirdi.

26/04/2021 tarihli İçişleri Bakanlığınca 81 İl Valiliğine (43 Maddelik) tam kapanma tedbirleri genelgesi gönderildi. Genelgenin giriş bölümünde şu ifadeler yer aldı:

‘’Bu çerçevede 26.04.2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda; hali hazırda uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek tam kapanma dönemine geçilecektir. 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde ülke genelini kapsayacak şekilde aşağıdaki tedbirlerin alınması gerektiği değerlendirilmektedir.

Tam kapanma döneminde 14.04.2021 tarih ve 6638 sayılı Genelgemizde belirtilen tedbirlere ilave olarak; …’’ şeklinde kırk üç madde sıralanmaktadır.

20 Kasım da başlayan önlemler, 17 Mayıs ve 1 Haziran tarihlerinde de bazı ilave tedbirlerle, kısıtlamalarla devam edilerek yeni bir safhaya girdi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre 21 Hazirandan itibaren günlük ortalama 1 Milyon civarında Covid-19 aşısı yapılmaya başlandı. Geçtiğimiz hafta Cuma gününden itibaren 18 yaş üstü tüm vatandaşların aşı randevusu alabileceği açıklandı.

Bu süreç içerisinde ülkemiz aşı konusunda çok hızlı mesafe kat etti. 30 Haziran 2021 itibariyle ülkemizde yapılan aşı sayısı 50 Milyon civarındadır.

Ülkemizde son haftalarda günlük vaka sayısı; açıklanan verilere göre, 5 Binlerde seyretmektedir. İyileşen hasta sayımız artmaktadır.

Covid-19’un görüldüğü günden bugüne kadar yüzlerce mutasyona uğradığı, en son olarak İngiltere varyantından sonra görülen Hindistan kaynaklı Delta varyantının çok hızlı bulaşmaya başladığı ifade edilmektedir. Onun için, Millet olarak bireysel tedbirlerimizi elden bırakmamalıyız.

Dileriz ki, 1 Temmuz 2021 tarihi milat olur. Bu tarihten sonra Ülkemiz ve tüm insanlık asrın pandemi belasından kurtulmuş olur.

