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  3. Pandeminin çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri sporla siliniyor

Pandeminin çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri sporla siliniyor

Pandemi sürecinde psikolojik anlamda olumsuz etkilenen ve evde kapalı kalan çocuklar için Pendik Belediyesi etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Uzman eğitmenler gözetiminde yürütülen çalışmalarda çocuklar spor yapmanın yanında doyasıya eğleniyor.

Pandeminin çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri sporla siliniyor

Spora verdiği değerle öne çıkan Pendik Belediyesi bu kapsamda sürdürdüğü çalışmalarına devam ediyor. Pendik parklarında her hafta sportif etkinlikler düzenleniyor. Özellikle çocuklara yönelik düzenlenen bu etkinlikler her yaştan çocuğa hitap ediyor. 

HEM EĞLENCE HEM DE TERAPİ

Çocuklara spor yaptırmanın yanında keyifli anlar yaşatmayı hedef alan etkinliklerde pandeminin olumsuz etkileri silinmeye çalışıyor. Çocukların doyasıya eğlendiği etkinliklerde  parkur yarışları ve egzersizler yapılırken sportif ve geleneksel oyunlar da oynanıyor.

Pandeminin çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri sporla siliniyor

EĞİTMENLER EŞLİĞİNDE SPOR VE OYUN

Pendik genelinde bulunan parklarda çocukların hem eğlenmesi hem de sportif faaliyetler yaparak enerjilerini atmaları adına etkinlikler düzenleniyor. Pendik Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü eğitmenleri gözetmenliğinde yapılan etkinliklerde parklara kurulan parkurlarda çocuklar çeşitli yarışmalara katılabiliyor. Geleneksel çocuk oyunlarının da oynatıldığı etkinliklerde çocukların fiziksel olarak gelişmelerine katkı sağlanması amaçlanırken aynı zamanda sosyalleşmeleri sağlanıyor. 30 Eylül’e kadar sürecek olan etkinliklerin yer ve zamanları hakkındaki bilgiler Pendik Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden duyuruluyor.

Pandeminin çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri sporla siliniyor

Pandeminin çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri sporla siliniyor

Pandeminin çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri sporla siliniyor

Pandeminin çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri sporla siliniyor

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