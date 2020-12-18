Pandeminin en büyük mağdurlarından olan kuryeler: Bu süreçte 160'tan fazla meslektaşımız hayatını kaybetti

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını kapsamında pozitif vaka sayıları hızla artmaya devam ederken pandemi döneminin en yoğun çalışanları listesinde sağlıkçıların ardından motorlu kuryeler geliyor. Adana Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Yalçın Parmak tarafından yapılan açıklamada, bu süreçte 160'tan fazla motorlu kuryenin, siparişleri zamanında yetiştirmek amacıyla verdiği mücadele kapsamında hayatını kaybettiği belirtildi.

MÜŞTERİLERİN ANLAYIŞSIZLIĞI CANLARINA MAL OLUYOR

Günde yaklaşık 14 saat mesai yaptıklarını söyleyen Parmak, alınan önlemler kapsamında yalnızca restoran, kafe ve lokantaların değil birçok alışverişin internet üzerinden yapılması sebebiyle motorlu kuryelere fazla ihtiyaç duyulduğuna dikkat çekti.



Salgın şartları birçok mesleğin yavaşlamasına ya da durmasına yol açarken, internet ve telefon üzerinden siparişle alışverişin bu yoğunluğu motosikletli kuryelerin mesaisini 14 saate kadar çıkardı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde dahi yoğun mesai yapan neredeyse her sektörden motosikletli kuryeler, özellikle kış günlerinde yağmurlu ve soğuk havalarda zorlu şartlara rağmen işlerini yürütmeye çalışıyor. İş yükü artan kuryelerin en büyük şikayeti ise 5-10 dakika için müşterilerden aldıkları tepkiler oldu.

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"GÜNLÜK 150 TL'YE SAATLERCE ÇALIŞIYORUZ"

Koronavirüs sonrası iş yoğunluklarının iki katına çıktığını kaydeden Parmak, bununla birlikte yorgunluğa ve hızlı çalışmaya bağlı kazaların da arttığını vurguladı. Bunun en büyük nedeninin anlayışsız müşteriler olduğunu söyleyen Parmak, şöyle konuştu:

"Online alışveriş hız kazanınca biz tamamen devreye girdik. Çalıştığım iş yerinde 5 motosikletli kurye var. Her birimiz bugün 40’ın üzerinde pakete çıktık. Hâlâ da devam ediyor. Bu süreçte bir kesim değerimizi anlasa da bazı müşteriler hâlâ anlayışsız davranıyor. Yağmur, çamur demeden götürdüğümüz bir siparişin karşılığında ‘Neden geç kaldın, iptal ediyorum’ gibi tepkiler almak bizi çok üzüyor. Günlük 150 TL'ye saatlerce çalışan insanlarız. Müşterilerin bazıları telefonu kapatır kapatmaz siparişleri gelsin istiyor. Bizim sektörde anlayış diye birşey yok."