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Pandemiye rağmen devam edildi! Pendik Belediyesi'nden yatırım projelerinde birincilik paylaşımı!

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'in seçim vaatleri arasında bulunan projeleri koronavirüs ile mücadele döneminde de devam ediyor. Bu bağlamda pandemi sürecinde en çok yatırım yapan belediyeler arasında birinci olan Pendik Belediyesi, hayata geçirdiği projeleri vatandaşlarla paylaştı.

Pandemiye rağmen devam edildi! Pendik Belediyesi'nden yatırım projelerinde birincilik paylaşımı!

Koronavirüs döneminde gerçekleştirdiği projelerle adını duyurmaya devam eden Pendik Belediyesi, ilçe genelinde gerçekleştirdiği projeleri vatandaşların hizmetine sunmaya devam ediyor.

Pandemi sürecinde en çok yatırım yapan belediyeler arasında birinci sırada bulan Pendik Belediyesi, bugüne kadar ilçede 20 proje hayata geçirirken, 21 projenin yapım çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. 29 yeni projenin daha planlama safhasını yürüten belediye, Pendiklilerin yeşil alan ihtiyacını karşılamak adına 20 yeni parkı ilçeye kazandırdı. 7 adet parkı daha yapmayı planlayan Pendik Belediyesi, 580 bin ağacı toprakla buluştu.

MİLLET BAHÇESİ PENDİK'E KAZANDIRILDI

Yine bu dönemde 250 bin ton evsel atığı toplayan ilçe belediyesi, çöplerin doğaya karışmasına da mani oluyor. 40 futbol sahası büyüklüğünde olan Pendik Millet Bahçesi de bu dönemde Pendik ilçesine kazandırıldı.

İşte 2019-2020 hizmet yatırımları;

Pandemiye rağmen devam edildi! Pendik Belediyesi'nden yatırım projelerinde birincilik paylaşımı! Pandemiye rağmen devam edildi! Pendik Belediyesi'nden yatırım projelerinde birincilik paylaşımı! Pandemiye rağmen devam edildi! Pendik Belediyesi'nden yatırım projelerinde birincilik paylaşımı! Pandemiye rağmen devam edildi! Pendik Belediyesi'nden yatırım projelerinde birincilik paylaşımı! Pandemiye rağmen devam edildi! Pendik Belediyesi'nden yatırım projelerinde birincilik paylaşımı! Pandemiye rağmen devam edildi! Pendik Belediyesi'nden yatırım projelerinde birincilik paylaşımı! Pandemiye rağmen devam edildi! Pendik Belediyesi'nden yatırım projelerinde birincilik paylaşımı! Pandemiye rağmen devam edildi! Pendik Belediyesi'nden yatırım projelerinde birincilik paylaşımı! Pandemiye rağmen devam edildi! Pendik Belediyesi'nden yatırım projelerinde birincilik paylaşımı! Pandemiye rağmen devam edildi! Pendik Belediyesi'nden yatırım projelerinde birincilik paylaşımı! Pandemiye rağmen devam edildi! Pendik Belediyesi'nden yatırım projelerinde birincilik paylaşımı! Pandemiye rağmen devam edildi! Pendik Belediyesi'nden yatırım projelerinde birincilik paylaşımı! Pandemiye rağmen devam edildi! Pendik Belediyesi'nden yatırım projelerinde birincilik paylaşımı! Pandemiye rağmen devam edildi! Pendik Belediyesi'nden yatırım projelerinde birincilik paylaşımı! Pandemiye rağmen devam edildi! Pendik Belediyesi'nden yatırım projelerinde birincilik paylaşımı!

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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