Panel Çatı Kaplamacısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Panel Çatı Kaplamacısı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Panel Çatı Kaplamacısı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Panel Çatı Kaplamacısı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Panel Çatı Kaplamacısı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Panel Çatı Kaplamacısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Panel Çatı Kaplamacısı Maaşları

Panel Çatı Kaplamacısı maaşı ortalama olarak aylık 9250_TL'dir. En düşük Panel Çatı Kaplamacısı maaşı 7950_TL, En yüksek ise 10550_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Panel Çatı Kaplamacısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7121.08

Meslek Adı :

Panel Çatı Kaplamacısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

İnşaatı Tamamlayıcı İşler Ve Benzer İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Çatı Kaplayıcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve güvenliği ile çevreye ilişkin önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, panel kaplama öncesi hazırlık yapan, eğimli çatılarda tek kat ve ısı yalıtımlı (sandviç) panellerle kaplama yapan ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Panel Çatı Kaplamacısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

b) Kalite yönetim sistemi ile ilgili faaliyetleri yürütmek

c) İş organizasyonu yapmak

d) Panel kaplama öncesi hazırlık yapmak

e) Eğimli ahşap ve hafif çelik çatı iskeleti (karkas) yapılarını kontrol etmek

f) Panel alt yapı hazırlığı yapmak

g) Eğimli çatılarda tek kat ve ısı yalıtımlı (sandviç) panellerle kaplama yapmak

h) Yağmur oluğu ve gizli dere yapmak

i) Kaplama yapmak (tek kat panel, ısı yalıtımlı panel, yerinde oluşturulan panel sistemleri vb.)

j) Uygulama sonrası kontrolleri yapmak

k) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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