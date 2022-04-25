Panel Kalıpçı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Panel Kalıpçı görev tanımı nedir, Panel Kalıpçı ne iş yapar, Panel Kalıpçı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Panel Kalıpçı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Panel Kalıpçı Tanımı;

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Panel Kalıpçı Maaşı Ne Kadar? 2022 Panel Kalıpçı Maaşları

Panel Kalıpçı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Panel Kalıpçı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Panel Kalıpçı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7114.15

Meslek Adı :

Panel Kalıpçı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Beton Dökme, Beton Perdahlama Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve güvenliği ile çevresel önlemleri alarak, kalite sistemleri çerçevesinde, mesleği ile ilgili iş organizasyonu yapan, panel ve diğer kalıp yüzey malzemelerini kullanarak kalıp ve kalıp iskelesi kuran, söken, temizlik ve bakımını yapan ve mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürüten nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Panel Kalıpçı, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

b) Kalite yönetim sistemi ile ilgili faaliyetleri yürütmek

c) İş organizasyonu yapmak

d) Planın zemine uygulanması için ip iskelesi yapmak

e) İp iskelesi dikmelerini çakmak

f) İp iskelesi yatay elemanları (5/10) dikmelere çakmak

g) Kalıp kurma öncesi hazırlık yapmak

h) Aksları belirlemek

i) Kazıkları hazırlamak

j) Temel, kolon, perde duvar, kiriş ve döşeme kalıp panellerinin montajını yapmak

k) Panel kalıp yapmak

l) Betonarme yatay ve düşey elemanların kalıbını yapmak

m) Kalıp iskelesi kurmak n) Merdiven kalıbı yapmak

o) Beton dökümü öncesi kalıp kontrolü yapmak

p) Beton döküm sürecinde kalıbı kontrol etmek

q) Kalıp sökme işlemleri öncesi güvenlik önlemlerini almak

r) Temel kalıplarını sökmek s) Betonarme yatay ve düşey elemanların kalıplarını sökmek

t) Merdiven kalıplarını sökmek

u) Kalıbı bir sonraki işe hazırlamak

v) Kalıp elemanlarını temizlemek ve bakımını yapmak

w) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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