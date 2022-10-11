Panel Strofor İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Panel Strofor İşçisi görev tanımı nedir, Panel Strofor İşçisi ne iş yapar, Panel Strofor İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Panel Strofor İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Panel Strofor İşçisi Tanımı;

__

Panel Strofor İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Panel Strofor İşçisi Maaşları

Panel Strofor İşçisi maaşı ortalama aylık 6100 _TL’dir. En düşük Panel Strofor İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6700 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Panel Strofor İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

9329.02

Meslek Adı :

Panel Strofor İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Madencilik, İnşaat, İmalat Ve Ulaştırma Sektörlerinde Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

İmalat Sektöründe Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Başka Yerde Sınıflandırılmamış İmalat Sektöründe Nitelik Gerektirmeyen İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Strofor makinesinden çıkan malzemeyi özelliğine göre bantlama işi yaparak palete toplanmasını sağlayan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Panel Strofor İşçisi ; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş plan ve organizasyonunu yapmak,

b) Strofor makinesinden çıkan malzemeler özelliklerine göre rafya ile bağlamak veya bantlama işlemi uygulamak,

c) Bazı malzemelerde ise silikon ile montaj işlemi yapmak,

d) Malzemeleri paketleyip palete koymak,

e) Çıkan ürünlerin sayısını raporlamak,

f) Çıkan malzeme paleti dolduğunda tarih vardıya-adet-isim yazılarak paleti etiketlemek,

g) Gün sonunda toplam üretilen ürün sayısını raporlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?