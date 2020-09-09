Bingöl'de 4.1 şiddetinde deprem! 9 Eylül Bingöl'de deprem mi oldu?

Paniğe neden oldu! Bingöl'de 4,1 şiddetinde deprem
AFAD'ın web sitesinde yer alan bilgiye göre, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 22.32'de 4,1 şiddetinde deprem kaydedildi. Kandilli Rasathanesi'nin Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin paylaştığı bilgide ise depremin büyüklüğü 4.2 olarak bildirildi.
AFAD'ın web sitesinde yer alan bilgiye göre, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 22.32'de 4,1 şiddetinde deprem kaydedildi.
Depremin yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen deprem; çevre illerde de büyük panik yarattı.
Kandilli Rasathanesi'nin Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin paylaştığı bilgide depremin büyüklüğü 4.2 olarak bildirildi. Kandilli Rasathanesi'nin paylaşımında depremin yerin 4,8 km derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
SON DEPREMLER NELER?
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.