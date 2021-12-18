Panikatak ne demek, TDK'ya göre Panikatak kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Panikatak ne demek? Panikatak TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi panikatak kelimesi. Peki panikatak ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre panikatak nedir, panikatak kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PANİKATAK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Panikatak kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Panikatak kelimesi İngilizce kökenlidir.

TDK'ya göre panikatak kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Aşırı korku, heyecan dolayısıyla saldırgan, telaşlı davranışta bulunma veya içine kapanma

