İdeografi ne demek, TDK'ya göre İdeografi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?İsrail'in göstericilere müdahalesi sert oldu! 8'İ gerçek 35'i plastik mermiyle çok sayıda kişi yaralandı!Hayat pahalılığı ve pandemi çalışanları çıldırttı! Araştırmalar, stres seviyesindeki artışı ortaya çıkardı!2022 Ankara Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 101110581Erdal Beşikçioğlu'ndan kötü haber! Fragmanı sosyal medyayı sallayan Bergen filminin çekimleri durdu!Sancaktepe'de kimyasal yüklü tanker dereye uçtu! Kaza ucuz atlatıldı!2022 Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 102210295Pankreas ne demek, TDK'ya göre Pankreas kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?İzmir'de anne - oğul arasında çıkan tartışma kanlı bitti! Kalbinden bıçaklanan kadın hayatını kaybetti!Aman dikkat! Meteoroloji buzlanma ve don konusunda uyardı! O illerde sağanak var! İşte 26 Aralık 2021 Pazar hava durumu
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Pankreas ne demek, TDK'ya göre Pankreas kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Pankreas ne demek, TDK'ya göre Pankreas kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Pankreas kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Pankreas ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Pankreas nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Pankreas kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Pankreas ne demek, TDK'ya göre Pankreas kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Pankreas ne demek? Pankreas TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi pankreas kelimesi. Peki pankreas ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre pankreas nedir, pankreas kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

PANKREAS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Pankreas kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Pankreas kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre pankreas kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Midenin arkasında bulunan, boşaltıcı kanallarıyla onikiparmak bağırsağına bağlı, iç ve dış salgıları olan iri bir organ

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT