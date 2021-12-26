Pankreas ne demek, TDK'ya göre Pankreas kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Pankreas ne demek? Pankreas TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi pankreas kelimesi. Peki pankreas ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre pankreas nedir, pankreas kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PANKREAS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Pankreas kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Pankreas kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre pankreas kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Midenin arkasında bulunan, boşaltıcı kanallarıyla onikiparmak bağırsağına bağlı, iç ve dış salgıları olan iri bir organ

