Panseksüel ne demek | Panseksüel test uygulaması |Panseksüel biseksüel aynı mı | Panseksüel olan ünlüler

Lgbt Onur Yürüyüşü ile tekrar gündeme gelen ve pek çok ünlü imin ağzından da duyduğumuz bir terim "panseksüellik" Peki panseksüel ne demek? Panseksüel test uygulaması var mı? Panseksüel ile biseksüel aynı mı? Panseksüel onur bayrağı nedir? İşte sorularınızın cevabı ve Panseksüel olan ünlüler...

PANSEKSÜEL NE DEMEK

Panseksüellik veya omniseksüellik, "pan" (Türkçe: tüm) sözcüğünden türetilmiş bir tür cinsel yönelim terimidir. Bu yönelimi olan kişiler her türlü cinse karşı ilgi duyabilmektedir.

Panseksüel teriminin yerine kimi zaman "Antroseksüel" veya "Omniseksüel" terimleri kullanılmaktadır. Bu cinsel yönelim, sadece yaşayan insanlara karşı duyulan bir yönelimdir. Nekrofili, zoofili veya ensest gibi psikolojik parafili çeşitleri, panseksüel teriminin sınıfına girmemektedir. Diğer taraftan Panseksüellik estetik temeller üzerine gelişmiş bir cinsel yönelim olup, biyolojik cinsiyet ayrımı yapmaksızın karşı ya da aynı cinse karşı duyulan cinsel hazzın varlığını ifade eder.

PANSEKSÜEL ONUR BAYRAĞI

Panseksüel Onur Bayrağı, panseksüel topluluğun görünürlük ve bilinirliğini artırmak, panseksüelliği biseksüellikten ayırmak için tasarlanmıştır.

Dizaynı

Pembe, sarı ve mavi renkli yatay çubuklardan oluşur. Pembe, kadınlara hissedilen; Mavi erkeklere hissedilen; Sarı kadın ve erkek dışı kişilere hissedilen sevgiyi temsil eder.

Gelelim gerçekten panseksüelin ne olduğuna. Panseksüel biseksüel değildir. Sıklıkla karıştırılır. Biseksüeller kadınlardan veya erkeklerden hoşlanırlar. Panseksüeller için trans erkek, trans kadın veya interseks olması fark etmez. Panseksüeller insanseksüellerdir özetle. Hoşlanma veya aşık olma kriterlerinin cinsiyet durumlarıyla zerre ilgisi yoktur.

Yine yanlış bir algı, panseksüeller bütün insanlarla seks yapmak veya hepsine aşık olmak “isteyen” insanlar da değillerdir. Tabii ki bir panseksüelin böyle bir arzusu olabilir ancak bunun panseksüel olmasıyla alakası yoktur.

PANSEKSÜEL İLE BİSEKSÜEL AYNI MI

Biseksüellik

Biseksüel insanlar, hem erkekleri hem de kadınları cinsel ve romantik olarak cezbedici bulur ve her iki cinsiyetle de şehvetli ilişkiler kurabilirler. Her iki cinsiyetle de anlamlı ve kalıcı ilişkiler kurabilmelerine rağmen biseksüel bireyler, bir cinsiyeti diğerine tercih edebilir.

Panseksüellik

Benzer şekilde panseksüel insanlar cinsel olarak erkek veya kadın olarak tanımlanan bireylere ilgi duymanın yanısıra; bununla birlikte, interseks, eşcinsel, üçüncü cinsiyet, androjen, transseksüel veya diğer birçok cinsel ve toplumsal cinsiyet kimliklerini belirleyen kişilere de ilgi duyabilirler. İşte bu ayrım, panseksüalite ve biseksüellik arasındaki çizgiyi belirler. Kendini panseksüel olarak tanımlayan insanlar, cinsiyet ikiliğine girip girmedikleri bakmaksızın, çeşitli cinsiyet ve cinsel kimliklere ilgi duyabildiklerini ifade etme amacıyla yapar. Farklı cinsiyetlerin ve cinselliklerin varlığının tanınması, panseksüel kimliğin önemli bir yönüdür. Panseksüel insanlar aslında biseksüeldir; bununla birlikte, biseksüellik, cinsel ve toplumsal cinsiyet kimlik farkındalığı üzerine aynı önemi vermez; daha basitçe, iki (genel olarak kabul edilen) biyolojik cinsiyetin cazibesiyle ilgilidir.

Cinsel Kimlik Arayışı

Objektif cinsellikten ziyade, benlik algısı, bir bireyin hangi cinsel kimliğini kucaklamayı seçtiğini belirler. Her iki biyolojik cinsiyete ilgi duymak tek başına bireyin biseksüel olduğu anlamına gelmez. Aslında, çoğu zaman bir çok insan, her bir cinsiyet için bazı romantik ya da cinsel tecrübe ya da duygulara sahip olacaktır, ancak çoğu biseksüel olarak etiketlenmeyi kabul etmeyecektir. Benzer şekilde, çeşitli kimlikleri benimseyen insanlara ilgi duymak, bireyin panseksüel olarak tanımlanması anlamına gelmez. Yalnızca panseksüel olarak tanımlananlar için tasarlanmış birkaç organizasyon vardır. Pek çok biseksüel örgüt, panseksüel, çok yönlü, çok eşli ve diğer monoseksüel olmayan alternatif kimlikleri içerir.

İki etiket üzerinde devam edegelen tartışmalar da var, çünkü biseksüel topluluğun bazıları panseksüel etiketi sanki biseksüel silinmenin bir şekli olarak görür. Panseksüel insanların, biseksüellikle ilişkili stigmalar yüzünden biseksüel olarak etiketlenmekten kaçındığına dair genel bir kanı vardır. Bu stigmalar biseksüel insanların açgözlü ve rastgele cinsel ilişkide bulunan ve hastalıkları hem heteroseksüel hem de homoseksüel toplumlar arasında yayan olarak bilinir. Tersine, panseksüel topluluktaki pek çok kişi bu inançların önyargılar ve panseksüelliği silme amaçlı olduğunu düşünür.

Etiketler

Yalnızca biyolojik olarak erkek veya kadın olarak tanımlananlar biseksüel olarak tanımlamakla kalmaz, bu etiketi kullanan ve rahat hisseden kişilerin cinsiyet kimlikleri değişir. Panseksüel etiket; bununla birlikte, kendi cinsiyet kimliklerine bakılmaksızın, bazen eşcinsel veya heteroseksüel bir ilişki içindeyken ve eşi erkek/kadın cinsiyete geçiş yaparken, örneğin erkek veya kadın cinsiyetlerine düzgün şekilde sığmayan kişiler için daha fazla uyum sağlar. Bazıları eşlerinin geçiş yaptığı cinsiyete göre cinsel kimliklerini değiştirmeyi tercih etse de, giderek artan sayıda panseksüel, queer veya monoseksüel olmayan diğer kimliklerden biri olarak kendini etiketlemeyi seçmişlerdir. Panseksüel kimliğin, çeşitli cinsel ve toplumsal cinsiyet kimliklerini benimseyen bireylerin bir araya gelmesi için daha fazla uyum sağlaması gerekir.

Biseksüel Nedir?

Biseksüellik, her iki cinsiyetten olan insanlara karşı cinsel olarak ilgi duyma, ve onlarla duygusal veya cinsel bir ilişki içine girme potansiyelidir. Biseksüel bir kimse her iki cinse de aynı ölçüde ilgi duymayabilir, ve bu ilginin derecesi zaman içinde değişebilir. Araştırmacılar, kadın cinselliğinin erkeklere kıyasla daha esnek olduğunu düşünüyorlar. Kadınların tabiatları gereği biseksüel olduklarına inanmasalar da, kadınların cinsel çekimlerinin, erkeklere kıyasla daha kolay bir şekilde değiştiğini düşünüyorlar.

Biseksüel ile Panseksüel Arasındaki Fark

Biseksüel cinsel olarak hem erkek hem de kadın cinsiyete ilgi duyarken, panseksüel erkekler, dişiler ve üçüncü cinsiyetli bireylere romantik ve cinsel ilgi duyma özelliğine sahiptir.

Biseksüel kimlik sadece iki cinsiyete (kadın, erkek) daha fazla ilgi duyarken, panseksüel kimlik diğer cinsiyetlerin (üçüncü cinsiyetlerin) varlığını çok daha fazla tanır ve bu çeşitli cinsiyetleri tanımlayan bireylere cinsel olarak ilgi duyma özelliğini taşır.

Biseksüel ve panseksüel toplulukların kendi bayrakları, renkleri ve ideolojileri vardır.

Panseksüel kimlik, farklı cinsiyet ve cinselliğe sahip insanlarla ilişki kuran bireyler için daha kapsayıcıdır.

Biseksüel ile panseksüel arasındaki fark özetle bu şekilde. Sizin de eklemek istedikleriniz varsa yorum yazınız.

İnsanların cinsel yönelimleriyle ilgili kavramlardan birisi olan pranseksüelin ne anlama geldi merak konusu oldu. İşte pranseksüelin ne olduğunu öğrenebileceğiniz yazı... İnsanın kendi cinsel yönelimi ile ilgili yazı yazması biraz garip aslında. Yani bakarsanız, işte öyle doğmuşsunuzdur. Hakkında bir şeyler karalamak neden gereksin ki? Tutup yeni tanıştığın birine “Merhaba, ben panseksüelim.” demiyorsun. Nasıl ki heteroseksüelim demediğin gibi. Bazen konu geçiyor veya bir tanıdık LGBT bayrağı elinde fotoğrafını görüyor. Sorulup soruşturuluyorsun. Doğal buluyorum bunları. Sana benzemeyeni tanımayı istemek doğal bir şey olsa gerek.

Bu tarz sorularla karşılaştığımda beni panseksüelliğin ne olduğunu hiç bir bilmeyenler değil, hakkında az çok bilgi sahibi olanlar şaşırtıyor. Çok defa LGBT arkadaşların alayına maruz kaldığımı da söyleyebilirim. Hani oyuna fasülyeden ya da şakacıktan katılan yaşı küçük çocukmuşum gibi küçümsendiğimi görüyorum. Hayır, alıngan falan değilim. Bunlar net ifadeler, ancak tabii ki benimle alay edebilme özgürlüğüne de sahip olduklarını düşünüyorum. Gelelim gerçekten panseksüelin ne olduğuna. Panseksüel biseksüel değildir. Sıklıkla karıştırılır. Biseksüeller kadınlardan veya erkeklerden hoşlanırlar.

Panseksüeller için trans erkek, trans kadın veya interseks olması fark etmez. Panseksüeller insanseksüellerdir özetle. Hoşlanma veya aşık olma kriterlerinin cinsiyet durumlarıyla zerre ilgisi yoktur. Yine yanlış bir algı, panseksüeller bütün insanlarla seks yapmak veya hepsine aşık olmak “isteyen” insanlar da değillerdir. Tabii ki bir panseksüelin böyle bir arzusu olabilir ancak bunun panseksüel olmasıyla alakası yoktur. Kriterler nelerdir peki? Panseksüeller birine ilgi duyduğunda kriterleri nedir? Belirsiz. Evet, belirsiz. Bazı panseksüeller sadece sarı saçlı insanlara ilgi duyar. Bazıları yumuşak bir kalbe. Bazıları zekaya. Bazıları yanağın üstündeki bir bene. Bazıları makine mühendislerine. Sonsuz seçenek var anlıyor musunuz? Bazı panseksüeller mesela trans erkeklere daha yakın hissedeler kendilerini veya kadınlara veya veya veya. Kişiye göre değişir. İlla hepsine eşit uzaklıkta olmazlar. Bazıları panseksüellerin eşyalara ya da hayvanlara yöneliminin olduğunu zanneder. Buna inanan var, inanabiliyor musunuz?

Bir kadın olarak bir kadına veya trans bir erkeğe duyduğum aşkı aileme anlatamamış olmanın acısını yaşadıysam bunun alay edilecek bir tarafı olduğunu düşünmüyorum. Bazı açılardan çok ama çok fazla zorlukla başa çıkmak demek de oluyor böyle doğmak. Türkiye şartlarında bir trans erkeğe ya da kadına veya interseks bireye aşık olup savaşmayı göze almak demek, tüm akrabalara eşe dosta trans bir erkeğe aşığım diyebilmek dayak yemeği, dışlanmayı göze almak demek. Bunun politik bir savaş olduğunun bilincinde olmak ise insana güç veriyor.

PANSESKÜEL TEST UYGULAMASI VAR MI

Kendini algılama biseksüel kimliğin anahtarıdır. Pekçok kimse her iki cinsiyetten kişilerle cinsel etkinlik içine girer, ancak kendilerini biseksüel olarak tanımlamaz. Benzer şekilde, bazı diğer insanlar da yanlızca bir cinsiyet ile cinsel ilişkiye girerler veya hiç cinsel ilişkiye girmezler, ancak yine de kendilerini biseksüel olarak tanımlarlar. Bir kimsenin biseksüel olup olmadığını saptamaya yarayacak bir davranışsal "test" yoktur.

LGBTİ nedir?

LGBTİ’nin açılımı “Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Transgender ve İnterseks”tir. Eşcinsel hakları mücadelesinde anahtar kelime olarak kullanılmaya başlanan LGBTİ, bazen “queer” kavramı da dahil edilerek LGBTİQ şeklinde kullanılır.

Toplumsal cinsiyet (gender) nedir?

Heteroseksüel nedir?

Duygusal ve cinsel olarak karşı cinse ilgi duyan kişilere heteroseksüel (kısaca-kaba tabirle ‘hetero’) denir. Bunun normal ve genelgeçer cinsel yönelim olduğunu kabul eden anlayışa ise heteronormativite denir ve buna göre her insan, yalnızca karşı cinse ilgi duyuyorsa ‘normal’ kabul edilir. Kaos GL’nin tanımına göre, “İnsanların kadın ve erkek olarak ikiye ayrılmasını; cinsel ilişkilerin/evliliklerin sadece ve sadece karşı cinsiyetlere sahip kişiler arasında olabileceğini ve her cinsiyetin kendine has rolleri olduğunu iddia eden inançlar, düşünceler, normlar bütünüdür.”

Eşcinsellik nedir?

Basitçe, cinsel ve duygusal olarak kendi cinsinden olanları tercih eden, hemcinsine ilgi duyan kişilere eşcinsel denir. Erkek eşcinsellere gey, kadın eşcinsellere lezbiyen, kadınlarla veya erkeklerle, her iki cinsle de birlikte olmayı tercih eden ve her iki cinse de ilgi duyabilen kişilere de biseksüel denir. Eşcinsellik, bir cinsel tercih durumudur. Karşı cinsi değil, kendi cinsini veya her iki cinsi birden tercih etmektir.

Transeksüel nedir?

Kendini karşı cinse ait olarak tanımlayan, cinsiyet bilinci doğuştan sahip olduğu fiziksel cinsiyetinden farklı olan kişilere transeksüel denir. Doğduğu cinsiyete ait hissetmeyen, yaşı ilerledikçe kendini karşı cinse daha yakın hisseden transeksüeller, zamanı geldiğinde fiziksel operasyonlarla ait hissettikleri cinsiyete sahip olurlar.

Transeksüellik bir tercih değildir. Cinsiyet değiştirme, “Ben artık erkek olmak istemiyorum, kadın olayım” diyerek gerçekleştirilen basit bir seçim olmaz. Özünde zaten kendini kadın hisseden kişi, gerekli fiziksel müdahalelere ve yaşamını kadın olarak sürdürme ihtiyacı duyar. Bu şekilde bakıldığında, transeksüellik doğuştan gelen bir bozukluk olarak kabul edilebilir ve kişi ameliyatla ait hissettiği cinsiyete sahip olduğu zaman iyileşir. Tersi durumda, doğuştan atanan cinsiyetine ait hissetmeyen kişiler bu beden içinde ve bu cinsel kimlikle yaşamaya mecbur bırakıldığında ciddi psikolojik ve fiziksel rahatsızlıklar ortaya çıkar.

Travesti nedir?

Transgender nedir?

Transgender (transcendır diye okunur), biyolojik cinsiyetine ait hissetmeyen tüm bireyleri kapsayan bir terimdir. Transeksüeller de travestiler de transgender kavramına dahildir.

İnterseks nedir?

Anormal üreme ve cinsiyet organları ile doğmuş olan kişilere interseksüel denir. İnterseksüel Şalala’nın websitesinde yer alan tanımıyla: “İnterseks her interseks birey için bir kimlik kategorisi olmayabilir. Bazı interseks kişiler kendi kimliklerinin bir parçası şeklinde “interseks” kelimesini cinsel kimlik olarak kullanırken, bazıları da bunu bir tıbbi durum veya kendine özgü fiziksel durum olarak görmektedir. Bazı interseks bireyler kendilerini sıradan kadınlar ve erkekler olarak tanımlar ve yaşar. Gey, lezbiyen, biseksüel veya heteroseksüel yönelimli olabilirler ya da ikili cinsiyet sistemini reddederek kendilerini mevcut cinsel yönelim tanımlarına sokmayabilirler. Antroseksüel (insansevici) ya da panseksüel (tüm cinsel kimliklere cinsel arzu duyabilen) bazı intersekslerin cinsel yönelimlerini açıklamak için daha faydalı olabilir, örneğin romantik birliktelik yaşayan ve cinsel kimliklerini de interseks olarak tanımlayan iki interseksin yönelimini bu tanımlara sokabiliriz.”

Queer (kuir) nedir?

Cinsiyet kimliğinin ve cinsel yönelimlerin sabit olmadığını, heteroseksüel veya homoseksüelleri, tüm insanları belirli kimlik tanımları üzerinden genellemenin doğru olmayacağını ifade eden tanımdır.

Homofobi nedir?

Eşcinselleri kabul etmeme, duygusal ve toplumsal olarak eşcinsellere karşı negatif tutumlar içinde olma halidir. Yalnızca heteroseksüelliğin normal olduğunu ve eşcinselliğin bir hastalık, düzeltilmesi gereken yanlış bir durum olduğunu düşünen kişilere ‘homofobik’ denir. Uzun vadede ve toplumsal düzeyde homofobi, eşcinsel bireylere uygulanan ayrımcılık ve şiddet olaylarını tetikleyen tehlikeli bir durumdur.

Transfobi nedir?

Travesti ve transeksüellere yönelik ayrımcı, önyargılı ve hatta nefret dolu olma halini ifade eden kavramdır. Doğuştan sahip olduğu biyolojik cinsiyetinden ötürü kendisinden beklenen toplumsal cinsiyet rollerine uymayan kişileri dışlama, aşağılama ve yok saymayı da içerir.

Panseksüellik hakkında bilmeniz gereken 10 şey

Panseksüellik diye bir şey var, yani gerçek

Holyoke Koleji'nde psikoloji ve eğitim profesörü olan Dr. Mount, “Bir çok klişeden biri, panseksüelliğin varolmaması ya da“ gerçek ”bir cinsel kimlik olmaması. Bu kesinlikle yanlıştır,” diyor. Bir panseksüelin cinsel kimliğinin başkaları tarafından reddedilmesi ya da kendi kimliklerini kabul etmesinin engellenmesi, onları belirli bir dereceye kadar boğabildiğini söylüyor.

"Panseksüalite" ve "biseksüellik" farklı şeylerdir

Panseksüel insanlar cinsel olarak erkek veya kadın olarak tanımlanan bireylere ilgi duymanın yanısıra; bununla birlikte, interseks, eşcinsel, üçüncü cinsiyet, androjen, transseksüel veya diğer birçok cinsel ve toplumsal cinsiyet kimliklerini belirleyen kişilere de ilgi duyabilirler. İşte bu ayrım, panseksüalite ve biseksüellik arasındaki çizgiyi belirler. Farklı cinsiyetlerin ve cinselliklerin varlığının tanınması, panseksüel kimliğin önemli bir yönüdür. Panseksüel insanlar aslında biseksüeldir.

Daha önce kendini "biseksüel" oalarak tanıtanlar da panseksüelliğe geçebilir

Miley ve Janelle gibi, daha önce biseksüel olarak tanımlanan bazı insanlar daha sonra panseksüel olarak tanımlamaktadır. Biseksüellik terim olarak ikili bir toplumsal cinsiyet sistemine bağlı kaldığından dolayı eleştiriliyor. Kabaca biseksüeller hem kadınlardan hem erkeklerden etkilenmek demektir. Öte yandan, panseksüellik, trans kadın ya da erkeğin veya kadının toplumsal cinsiyet ikiliği dışında tanımlayan insanların “daha kapsayıcı” olarak görüldüğünü söylüyor.

Yeni jenerasyonun tercihi

Panseksüellik önüne gelenle birlikte olmak değildir

Panseksuallar tüm insanları çekici bulabilir, ancak bu, herkesle sevişecekleri anlamına gelmez. Panseksuallar çok seçici olabilirler.

Panseksüeller de düzenli ilişki istiyor

Panseksüelliği tercih eden kişiler de hayatlarında düzenli ilişkiler istiyorlar. Heteroseksüel çiftler gibi hayatlarında uzun süren, kalıcı ilişkiler tercih ediyorlar.

"Panseksüel" kavramı çok yeni bir kavram

Beş ya da altı yıl önce Amerikan Cinsel Eğitimciler, Müşavirler ve Terapistler Birliği'nin bir konferansında ilk olarak panseksüelliği öğrenilmeye başlandı. Her ne kadar, panseksüel insanlar kesinlikle bundan daha uzun süredir var olsalar da, halk bu terimi kabul etmeye ve cinsel kimliğin ne anlama geldiğini öğrenmeye başlıyor.

Cinsel kimlik ve cinsiyet farklı şeylerdir

İnsanlar genellikle cinsiyet kimliğini ve cinsel kimliğini karıştırırlar ama aynı değildirler. Panseksüellik, birisinin dikkatini çektiği cinsel yönelimi ifade eden bir terimdir. Bireyin kendi cinsiyetini nasıl tanımladığını ifade eden cinsiyet kimliğinden tamamen farklıdır.

Dünya nüfusunun yüzde biri panseksüelliği tercih ediyor

Yeni doğan bir kavram olduğu için az olan oran, bu kavram yayıldıkça artacağa benziyor.

Panseksüellik sadece seks demek değildir

Panseksüellik romantik bir ilişki kurmakla ilgilidir. Duygularla ilgilidir. Seksten çok birbirini anlayabilen eşi bulabilmeye çalışır.