Pansiyonlarda kalan öğrencileri unutmadılar

Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, yılın son akşamında pansiyonlarda kalan öğrencilerle bir araya geldi.

Eryiğit, "Öğrencilerimize bir ev konforu sağlayan okul müdürlerimize, müdür yardımcılarımıza, öğretmenlerimize, yardımcı hizmetlilerimize şahsım ve öğrencilerimiz adına teşekkür ederim. 2019 yılının ülkemize ve eğitim camiamıza huzur, başarı ve güzellikler getirmesi dilek ve duasıyla" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA