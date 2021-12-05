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Pantene Altın Kelebek kimler ödül aldı? 2021 | 47. Pantene Altın Kelebek kazananları kimler oldu?

Türkiye'nin sinema, televizyon ve müzik dünyasının en iyi isimleri bugün belli oldu. Bu kapsamda Pantene Altın Kelebek kimler ödül aldı? 2021 | 47. Pantene Altın Kelebek kazananları kimler oldu? sorularının yanıtı merak konusu oldu. Detaylar haberimizde...

Pantene Altın Kelebek kimler ödül aldı? 2021 | 47. Pantene Altın Kelebek kazananları kimler oldu?

Türkiye'nin en uzun soluklu ödül törenlerinden biri olan Pantene Altın Kelebek'in, 47.si bu akşam düzenlendi. sinema, televizyon ve müzik dünyasının yıldızları yapılan halk oylamasıyla belirlendi. Bu akşam saat 19.45'te Kanal D ve teve 2'den canlı olarak yayınlanan ödül töreninde kazananlar merak konusu oldu. Peki Pantene Altın Kelebek kimler ödül aldı? 2021 | 47. Pantene Altın Kelebek kazananları kimler oldu? İşte ayrıntılar...

PANTEN ALTIN KELEBEK KİMLER ÖDÜL ALDI? 2021

47. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni bugün saat 19:45'te Kanal D ve teve2'de ekrana geldi. En iyi erkek oyuncu ödülü TRT 1 dizisinde yayınlanan Teşkilat dizisindeki rolüyle Çağlar Ertuğrul'un, En iyi kadın oyuncu ödülü ise Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdıkları Safiye ve Gülben Derenoğlu rolleriyle Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın oldu. İşte listenin devamı...

47. PANTENE ALTIN KELEBEK KAZANANLARI KİMLER OLDU?

EN İYİ ERKEK OYUNCU : ÇAĞLAR ERTUĞRUL (TEŞKİLAT TRT1)

Pantene Altın Kelebek kimler ödül aldı? 2021 | 47. Pantene Altın Kelebek kazananları kimler oldu?

EN İYİ KADIN OYUNCU: EZGİ MOLA – MERVE DİZDAR (MASUMLAR APARTMANI TRT1) 

Pantene Altın Kelebek kimler ödül aldı? 2021 | 47. Pantene Altın Kelebek kazananları kimler oldu?

EN İYİ DİZİ : CAMDAKİ KIZ (KANAL D)

Pantene Altın Kelebek kimler ödül aldı? 2021 | 47. Pantene Altın Kelebek kazananları kimler oldu?

EN İYİ ÇOCUK OYUNCU: AYLİN AKPINAR

YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLÜ: İBRAHİM TATLISES

YILDIZI PARLAYANLAR:  MELİS SEZEN, CEMRE BAYSEL, AHSEN EROĞLU

EN İYİ ERKEK SUNUCU: ACUN ILICALI

EN İYİ KADIN SUNUCU: MÜGE ANLI

EN İYİ GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMI: MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

Diğer isimler açıklandığında haberimizde yer verilecektir...

Berkem Temizel
Gece Editörü
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