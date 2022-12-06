HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
Pantene Altın Kelebek ödüllerini eleştiren Aleyna Tilki'ye Nihat Doğan'dan tepki: "Kusura bakma öyle ahım şahım bir sesin yok"
Nihat Doğan, Pantene Altın Kelebek Ödüllerini eleştirerek yorumda bulunan Aleyna Tilki'ye canlı yayında tepki gösterdi.
YAYINLAMA
Son Haberler
Prof. Dr. Naci Görür, söylemekten yoruldu: "Belediye ve hükümetin İstanbul’u depreme hazırlaması lazım"
Çok Okunanlar
Diyarbakır'da mahalleyi ayağa kaldıran olay! Sapık şahıs 9 yaşındaki çocukla birlikte metruk bir evde bulundu!
Yorumlananlar
Recep İvedik 7 sinemalara gelecek mi? Recep İvedik nerede, ne zaman yayınlanacak? Hangi platformda?
CHP'li belediye bunu da yaptı! LGBT destekçileri için atölye kurdu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin toplantısında konuştu! "85 milyonun tamamına ulaşmalı, kucaklaşmalı, desteğini ve gönlünü kazanmalıyız"
MHP lideri Devlet Bahçeli, altılı masadaki adayını açıkladı: Tercihim sınıf arkadaşımdır