Pantene Altın Kelebek ödüllerini eleştiren Aleyna Tilki'ye Nihat Doğan'dan tepki: "Kusura bakma öyle ahım şahım bir sesin yok"

Nihat Doğan, Pantene Altın Kelebek Ödüllerini eleştirerek yorumda bulunan Aleyna Tilki'ye canlı yayında tepki gösterdi.

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Pantene Altın Kelebek ödüllerini eleştiren Aleyna Tilki'ye Nihat Doğan'dan tepki: "Kusura bakma öyle ahım şahım bir sesin yok" 1

Geçtiğim gün 48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreninde birçok dalda aday gösterilen ünlü isimler altın kelebeğin sahibi oldu.

Ünlüler geçidinin yaşandığı gece ödül alan kimi ünlüler sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

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