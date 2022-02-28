Pantürkist ne demek, TDK'ya göre Pantürkist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Pantürkist ne demek? Pantürkist TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Pantürkist kelimesi. Peki Pantürkist ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Pantürkist nedir, Pantürkist kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PANTÜRKİST NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Pantürkist kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Pantürkist kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre Pantürkist kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Türkçü

