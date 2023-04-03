Pany kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pany Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Pany kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pany ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.