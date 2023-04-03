Pany kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pany Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pany adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Pany Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Pany 21 Temmuz 2003 tarihinde Penafiel şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Pedro Daniel Mendes Ribeiro şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Pany Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pany, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rio Ave FC A23 futbol takımında oynamaktadır. Rio Ave FC A23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Pany'nin Rio Ave FC A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Pany Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Pany futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında Penafiel U15
1 Temmuz 2017 yılında Boavista Sub-15
1 Temmuz 2018 yılında Boavista Sub-17
1 Temmuz 2020 yılında Penafiel U19
1 Temmuz 2022 yılında Rio Ave A23
Pany Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Pany şuan Rio Ave FC A23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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