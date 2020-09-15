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PAOK - Benfica maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu maçları oynanıyor. Beşiktaş'ı eleyen PAOK, Benfica'yı evinde ağırlıyor. Peki, PAOK - Benfica maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

PAOK - Benfica maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Bir önceki eleme turunda Beşiktaş'ı eleyen Yunanistan ekibi PAOK, Avrupa'nın tecrübeli ve zorlu ekiplerinden Benfica'yı ağırlıyor. Taraftarlar tarafından araştırılan PAOK - Benfica maçı ile ilgili detayları sizler için derledik. Portekiz Ligi'nde henüz sezona başlamayan Benfica, oynadığı son iki hazırlık maçında da galibiyet aldı. Peki, PAOK - Benfica maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? Detaylar haberimizde... 

PAOK - BENFİCA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

15 Eylül Salı (bugün) saat 21.00'da oynanacak olan PAOK - Benfica maçı, Yunanistan'da  Toumba stadında oynanacak. Karşılaşmayı, tecrübeli Alman hakem, Felix Brych yönetecek. Felix Brych'in yardımcılıklarını ise Mark Borsch ve Stefan Lupp üstlenecek. Karşılaşma, koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz olarak oynanacak. 

HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu PAOK - Benfica karşılaşmasının televizyon yayıncısı Türkiye'de bulunmuyor. Karşılaşma, dijital ortamda Nesine.com üzerinden naklen ve şifresiz olarak izlenebilir.

Onur Çelik
Spor Editörü


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