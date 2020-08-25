Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 3. sırada bitiren Beşiktaş, Trabzonspor'un UEFA'dan aldığı ceza nedeniyle Şampiyonlar Ligine katılma hakkını elde etmişti. Ligin ikinci yarısında Sergen Yalçın ile büyük bir yükselişe geçen Beşiktaş, Şampiyonlar Liginde bu maçı kazanarak yoluna devam etmek istiyor. Rövanşı olmayacak ön eleme maçında temsilcimizin tek şansı kazanmak. Beşiktaş, bu turu geçmesinin ardından Şampiyonlar Liginde gruplara kalmak için 2 eleme turu daha oynayacak. Önünde oldukça zorlu bir serüven olan siyah-beyazlılar, bu maçla birlikte 2020-2021 futbol sezonuna resmen giriş yapmış olacak. Peki, PAOK - Beşiktaş maçı hangi kanalda? Şifresiz mi? Detaylar haberimizde...

PAOK - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

PAOK ve Beşiktaş arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu, 25 Ağustos (bugün) saat 21.00'de başlayacak. Koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz olacak maçı, İtalyan hakem Daniele Doveri yönetecek. PAOK'un Stadio Toumbas stadında oynanacak karşılaşmanın hakemi Doveri'nin daha önce Yunanistan Liginde yabancı hakem olarak maç yönetmiş olması tartışmalara neden olmuştu.

Daha önce D-Smart'tan yayınlanacağı bilinen PAOK-Beşiktaş maçı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun, yaptığı girişimle KANAL D üzerinden şifresiz olarak yayınlanacak. Kasapoğlu'nun bu girişimi Beşiktaş ve diğer kulüplerin taraftarlarından takdir topladı.

SERGEN YALÇIN'LA İLK AVRUPA MAÇI

Beşiktaş'ın efsane ismi Sergen Yalçın, geçen sezonun devre arasında gönderilen Abdullah Avcı'nın yerine takımın başına geçmişti. Yalçın, Süper Lig'de takımını üst sıralara taşırken, Şampiyonlar Liginde de Beşiktaş ile ilk maçına çıkacak.

Futbolculuğu döneminde Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, İstanbulspor formalarıyla Avrupa'da UEFA Şampiyonlar Ligi, eski adıyla UEFA Kupası yeni ismiyle Avrupa Ligi, Kupa Galipleri Kupası ve İntertoto Kupası ile elemelerinde sahaya çıkan 47 yaşındaki Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başındaki ilk Avrupa deneyiminde başarı kovalayacak.