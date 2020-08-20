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PAOK - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turunda mücadele edecek olan temsilcimiz Beşiktaş, PAOK ile karşılaşacak. Ligler başlamadan önce oynanacak karşılaşma için yoğun bir hazırlık dönemi geçiren siyah-beyazlılar, karşılaşmadan galip ayrılmak istiyor. Peki, PAOK - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? İşte detaylar...

PAOK - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon ligin ikinci yarısında takımın başına geçen Sergen Yalçın ile yükselişe geçmiş ve sezonu 3. sırada tamamlamış olan Beşiktaş, Trabzonspor'un UEFA kupalarından 1 yıl men edilmesinden dolayı Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme şansı buldu. Devler Ligi'nde 3 eleme turu maçı oynayacak olan Beşiktaş, bu maçlardan ilkine PAOK karşısında çıkacak. Sezon hazırlıklarına ara vermeden devam siyah-beyazlılar, PAOK maçından galibiyet ile ayrılmak istiyor. Peki, Beşiktaş - PAOK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi? İşte detaylar...

PAOK - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turunda oynanacak Beşiktaş - PAOK mücadelesi, 25 Ağustos Salı günü saat 21.00'de başlama vuruşunu yapacak. Koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanması beklenen maç, PAOK'un Stadio Toumbas stadında oynanacak. Karşılaşmanın hakemi Daniele Doveri olacak. İtalyan hakem Doveri'nin, geçtiğimiz sezonlarda Yunanistan Ligi'nde görev yaptığı ortaya çıkmıştı. 

HANGİ KANALDA? ŞİFRESİZ Mİ?

Daha önce D-Smart'tan yayınlanacağı bilinen PAOK - Beşiktaş maçı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet  Muharrem Kasapoğlu'nun, yaptığı girişimle KANAL D üzerinden şifresiz olarak yayınlanacak. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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