FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden ve grupta şu anda birinci sırada yer alan Galatasaray, 3. maçında PAOK deplasmanında mücadele edecek. Bu maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında PAOK - Galatasaray FIBA Şampiyonlar Ligi basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

PAOK - GALATASARAY FIBA ŞAMPİYONLAR LİGİ BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

PAOK - Galatasaray FIBA Şampiyonlar Ligi basketbol maçı 25 Ekim 2021 Pazartesi bugün oynanacak. Karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Bu zorlu müsabaka Selanik'de, PAOK Spor Arena Stadyumu'nda oynanacak.

PAOK - GALATASARAY FIBA ŞAMPİYONLAR LİGİ BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

PAOK - Galatasaray FIBA Şampiyonlar Ligi basketbol maçı Tivibu Spor 2 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu maçı şifreli olarak izleyebilecek.

Tivibu Spor 2, Tivibu 79 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

