2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları B Grubu'nda A Milli Kadın Voleybol Takımımızı 3-1 mağlup eden İtalya'nın yıldız oyuncusu 22 yaşındaki Paola Egonu'nun galibiyet sonrası kim olduğu merak konusu oldu. Peki Paola Egonu kimdir, boyu kaç? İtalya voleybol oyuncusu Paola Egonu kimdir, kaç yaşında, hangi takımda , kilosu kaç?

PAOLA EGONU KİMDİR?

Tam adı Paola Ogechi Egonu olan İtalyan voleybolcu, aslen Nijeryalıdır. 18 Aralık 1998 yılında dünyaya gelmiştir. Imoco Volley ve İtalya kadın milli voleybol takımında yer almaktadır. 2018 Montreux Volley Masters, 2018 FIVB Voleybol Dünya Şampiyonası'na, ve 2018 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'ne katılmıştır. Maçlarda görülen hırsı ve bastığı smaçlar ile tanınan Egonu çeşitli "en iyi" unvanlarına ve birçok ödüle sahiptir.

Veneto Cittadella'da, Nijeryalı anne babanın çocuğu olarak dünyaya geldi, babası Ambrose Lagoslu ve annesi Eunice, Beninli ve iki kardeşi var. 1.93 boyunda olan genç sporcu, 2017-2019 yılları arasında AGIL takım arkadaşı Katarzyna Skorupa ile ilişki içindeydi.

ÖDÜLLERİ

Kulüp

2017 İtalya Süper Kupası - Simple cup icon.svg Şampiyonluk, Igor Gorgonzola Novara ile

2017-18 İtalya Kupası (Coppa Italia) - Simple cup icon.svg Şampiyonluk, Igor Gorgonzola Novara ile

2018-19 İtalya Kupası (Coppa Italia) - Simple cup icon.svg Şampiyonluk, Igor Gorgonzola Novara ile

2018–19 CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi- Simple cup icon.svg Şampiyonluk, AGIL Novara ile

2019 İtalya Süper Kupası - Simple cup icon.svg Şampiyonluk, Imoco Volley Conegliano ile

2019 FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası - Simple cup icon.svg Şampiyonluk, Imoco Volley Conegliano ile

2019-20 İtalya Kupası (Coppa Italia) - Simple cup icon.svg Şampiyonluk, Imoco Volley Conegliano ile

2020 İtalya Süper Kupası - Simple cup icon.svg Şampiyonluk, Imoco Volley Conegliano ile

2020-21 İtalya Kupası (Coppa Italia) - Simple cup icon.svg Şampiyonluk, Imoco Volley Conegliano ile

2020–21 İtalya Ligi - Simple cup icon.svg Şampiyonluk, Imoco Volley Conegliano ile

Bireysel

2016 Avrupa Olimpiyat Eleme Turnuvası "En İyi Smaçör"

2018 Montreux Volley Masters "En Değerli Oyuncu"

2018 FIVB Dünya Şampiyonası "En İyi Pasör Çaprazı"

CEV Şampiyonlar Ligi 2018–19 "En Değerli Oyuncu"

2019 İtalyan Süper Kupası "En Değerli Oyuncu"

2019 FIVB Voleybol Kadınlar Kulübü Dünya Şampiyonası "En Değerli Oyuncu"