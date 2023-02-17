Paolino Bertaccini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paolino Bertaccini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Paolino Bertaccini kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Paolino Bertaccini ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Paolino Bertaccini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paolino Bertaccini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paolino Bertaccini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paolino Bertaccini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paolino Bertaccini 19 Kasım 1997 tarihinde Charleroi şehrinde doğmuştur. 1,65 m boyundadır. Belçika,İtalya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paolino Bertaccini Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 4MB yapmaktadır. Paolino Bertaccini, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Floridsdorfer AC futbol takımında oynamaktadır. Floridsdorfer AC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Paolino Bertaccini'nin Floridsdorfer AC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Paolino Bertacciniboyu ve yaşı kaç

Paolino Bertaccini Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paolino Bertaccini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Paolino Bertaccini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paolino Bertaccini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında KRC Genk U19

1 Temmuz 2015 yılında KRC Genk

22 Ağu 2016 yılında Cercle Brugge

30 Haziran 2017 yılında KRC Genk

10 Temmuz 2017 yılında Arouca

21 Ağu 2019 yılında KMSK Deinze

1 Ocak 2020 yılında FC Wacker II

30 Haziran 2020 yılında KMSK Deinze

1 Temmuz 2020 yılında FC Wacker II

1 Ocak 2022 yılında FC Wacker

1 Temmuz 2022 yılında FAC

Paolino Bertaccini kimdir

Paolino Bertaccini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paolino Bertaccini şuan Floridsdorfer AC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sporting Charleroi, Standard Liège, Club Brugge, KRC Genk

Paolino Bertaccini Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belçika U19 takımında 11 numaralı formasıyla 18 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U18 takımında 11 numaralı formasıyla 23 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

Belçika U17 takımında 13 numaralı formasıyla 21 Ağu 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 3 gol atmıştır.

Belçika U16 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 2 gol atmıştır.

Belçika U15 takımında 17 numaralı formasıyla 21 Şubat 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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Paolino Bertaccini nereli

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