Paolo Arrivas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paolo Arrivas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paolo Arrivas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paolo Arrivas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paolo Arrivas 12 Nisan 1998 tarihinde Brussel şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Belçika,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paolo Arrivas Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Paolo Arrivas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KVK Tienen futbol takımında oynamaktadır. KVK Tienen takımına 4 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Paolo Arrivas'nin KVK Tienen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Paolo Arrivas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paolo Arrivas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Paolo Arrivas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paolo Arrivas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında FC Brügge U17

1 Temmuz 2013 yılında FC Brügge U19

1 Temmuz 2015 yılında FC Brügge U21

1 Temmuz 2016 yılında SVZW U21

19 Eylül 2017 yılında Atletico Catania

1 Ocak 2018 yılında Roda JC U21

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2020 yılında RCS Braine

1 Temmuz 2020 yılında FC Ganshoren

1 Temmuz 2021 yılında Rupel Boom

4 Eylül 2022 yılında KVK Tienen

Paolo Arrivas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paolo Arrivas şuan KVK Tienen takımında oynamakta ve 67 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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RCS Braine (2003-2007), FC Brussels (2007-2008), RSC Anderlecht (2008-2012), Club Brugge (2012-2015)

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