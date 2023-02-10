Paolo Goltz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paolo Goltz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paolo Goltz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paolo Goltz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paolo Goltz 12 Mayıs 1985 tarihinde Hasenkamp şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Paolo Duval Goltz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paolo Goltz Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Paolo Goltz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético Colón futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético Colón takımına 10 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Paolo Goltz'nin Club Atlético Colón ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Paolo Goltz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/duvalgoltz2

Paolo Goltz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Paolo Goltz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Paolo Goltz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paolo Goltz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2001 yılında Huracán

1 Temmuz 2010 yılında Lanús

1 Temmuz 2014 yılında América

1 Temmuz 2017 yılında Boca Juniors

23 Ocak 2020 yılında Gimnasia

10 Şubat 2021 yılında CA Colón

Paolo Goltz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paolo Goltz şuan Club Atlético Colón takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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