Paolo Guerrero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paolo Guerrero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Paolo Guerrero kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Paolo Guerrero ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Paolo Guerrero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paolo Guerrero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Paolo Guerrero

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paolo Guerrero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paolo Guerrero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paolo Guerrero 1 Ocak 1984 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Peru uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı José Paolo Guerrero Gonzáles şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paolo Guerrero Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Prattes Group yapmaktadır. Paolo Guerrero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Club futbol takımında oynamaktadır. Racing Club takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Paolo Guerrero'nin Racing Club ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Paolo Guerrero Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/guerrero9/

Paolo Guerreroboyu ve yaşı kaç

Paolo Guerrero Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Paolo Guerrero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Paolo Guerrero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paolo Guerrero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Eylül 2002 yılında FC Bayern II

1 Temmuz 2004 yılında Bayern

1 Temmuz 2006 yılında Hamburg

15 Temmuz 2012 yılında Corinthians

16 Haziran 2015 yılında Flamengo

12 Ağu 2018 yılında Internacional

26 Ekim 2021 yılında Kulüpsüz

21 Temmuz 2022 yılında Avaí FC

25 Ocak 2023 yılında Racing Club

Paolo Guerrero kimdir

Paolo Guerrero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paolo Guerrero şuan Racing Club takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alianza Lima (01/1992-08/2002)

Paolo Guerrero Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Peru takımında 9 numaralı formasıyla 9 Ekim 2004 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 107 maçta 39 gol atmıştır.

Peru U17 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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Paolo Guerrero nereli

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