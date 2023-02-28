Paolo Hurtado kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paolo Hurtado Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paolo Hurtado adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paolo Hurtado Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paolo Hurtado 27 Temmuz 1990 tarihinde Callao şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Cristopher Paolo César Hurtado Huertas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paolo Hurtado Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini REDDE yapmaktadır. Paolo Hurtado, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Cienciano futbol takımında oynamaktadır. Club Cienciano takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Paolo Hurtado'nin Club Cienciano ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Paolo Hurtado Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/phurtado0712

Paolo Hurtado Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paolo Hurtado isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Paolo Hurtado Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paolo Hurtado futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Alianza Lima

1 Temmuz 2008 yılında Juan Aurich

31 Aralık 2009 yılında Alianza Lima

1 Ocak 2012 yılında Paços Ferreira

6 Ocak 2014 yılında Peñarol

30 Haziran 2014 yılında Paços Ferreira

12 Ağustos 2015 yılında Reading

28 Ocak 2016 yılında Vit. Guimarães

30 Haziran 2016 yılında Reading

2 Ağustos 2016 yılında Vit. Guimarães

30 Haziran 2017 yılında Reading

18 Temmuz 2017 yılında Vit. Guimarães

6 Ağustos 2018 yılında Konyaspor

6 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

21 Şubat 2021 yılında Lok. Plovdiv

23 Nisan 2021 yılında Kulüpsüz

8 Eylül 2021 yılında Unión Española

9 Temmuz 2022 yılında Alianza Lima

1 Ocak 2023 yılında Cienciano

Paolo Hurtado Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paolo Hurtado şuan Club Cienciano takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Paolo Hurtado Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Alianza Lima

Peru takımında 7 numaralı formasıyla 3 Eylül 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 38 maçta 2 gol atmıştır.

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