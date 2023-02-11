Paolo İmpini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paolo İmpini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paolo İmpini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paolo İmpini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paolo İmpini 24 Kasım 1987 tarihinde Larroque şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paolo İmpini Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Paolo İmpini, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSD Tristan Suarez futbol takımında oynamaktadır. CSD Tristan Suarez takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Paolo İmpini'nin CSD Tristan Suarez ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Paolo İmpini Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Paolo İmpini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Paolo İmpini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paolo İmpini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Juv. Unida (G)

1 Temmuz 2018 yılında Estudiantes BA

7 Ağu 2020 yılında Ind. Rivadavia

17 Temmuz 2021 yılında CD Riestra

3 Ocak 2023 yılında Tristan Suarez

Paolo İmpini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paolo İmpini şuan CSD Tristan Suarez takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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