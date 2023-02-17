Paolo Jager kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paolo Jager Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paolo Jager adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paolo Jager Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paolo Jager 20 Ağu 2003 tarihinde doğmuştur. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paolo Jager Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini More than Sport GmbH yapmaktadır. Paolo Jager, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grazer AK 1902 futbol takımında oynamaktadır. Grazer AK 1902 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Paolo Jager'nin Grazer AK 1902 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Paolo Jager Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paolo Jager isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Paolo Jager Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paolo Jager futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Admira Altyapı

1 Temmuz 2016 yılında Wr. Neustadt Jg

1 Temmuz 2017 yılında AKA WAC U15

1 Temmuz 2018 yılında AKA WAC U16

1 Temmuz 2019 yılında AKA WAC U18

1 Temmuz 2020 yılında Wolfsberg II

1 Temmuz 2022 yılında Grazer AK 1902

Paolo Jager Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paolo Jager şuan Grazer AK 1902 takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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