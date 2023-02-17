Paolo Medina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paolo Medina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paolo Medina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paolo Medina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paolo Medina 25 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paolo Medina Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nordic SG yapmaktadır. Paolo Medina, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BK Fremad Amager futbol takımında oynamaktadır. BK Fremad Amager takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Paolo Medina'nin BK Fremad Amager ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Paolo Medina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paolo Medina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Paolo Medina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paolo Medina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında B.93 U19

1 Temmuz 2021 yılında AC Amager A U19

1 Temmuz 2022 yılında Fremad Amager

Paolo Medina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paolo Medina şuan BK Fremad Amager takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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