Paolo Medina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paolo Medina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paolo Medina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paolo Medina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paolo Medina 28 Mayıs 1999 tarihinde Veracruz şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Meksika,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Paolo Medina Etienne şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paolo Medina Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Paolo Medina, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Hermannstadt futbol takımında oynamaktadır. FC Hermannstadt takımına 19 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Paolo Medina'nin FC Hermannstadt ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Paolo Medina Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/paolomedina2/

Paolo Medina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paolo Medina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Paolo Medina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paolo Medina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Real Madrid U18

29 Ağustos 2017 yılında Benfica U19

29 Temmuz 2018 yılında Monterrey U20

1 Temmuz 2019 yılında Monarcas Morelia

30 Haziran 2020 yılında Monterrey U20

28 Ağustos 2020 yılında Panetolikos

18 Temmuz 2021 yılında UD Logroñés

19 Temmuz 2022 yılında FC Hermannstadt

Paolo Medina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paolo Medina şuan FC Hermannstadt takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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