Paolo Mendez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paolo Mendez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paolo Mendez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paolo Mendez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paolo Mendez 5 Kasım 1998 tarihinde Cusco şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Paolo Anthony Méndez Sánchez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paolo Mendez Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Paolo Mendez, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Garcilaso futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Garcilaso takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Paolo Mendez'nin Deportivo Garcilaso ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Paolo Mendez Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/paolomendez1105/

http://www.facebook.com/paolo.mendez.391

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Paolo Mendez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paolo Mendez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Paolo Mendez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paolo Mendez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Cienciano

1 Ocak 2019 yılında Dep. Binacional

22 Ocak 2021 yılında Cienciano

8 Ağustos 2021 yılında Carlos Stein

31 Aralık 2021 yılında Cienciano

1 Şubat 2022 yılında Comerciantes

1 Temmuz 2022 yılında Carlos Stein

1 Ocak 2023 yılında Dep. Garcilaso

Paolo Mendez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paolo Mendez şuan Deportivo Garcilaso takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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