Paolo Reyna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paolo Reyna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Paolo Reyna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Paolo Reyna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Paolo Reyna 13 Ekim 2001 tarihinde Tacna şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Paolo Alessandro Reyna Lea şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Paolo Reyna Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MIRAGEDEPOR yapmaktadır. Paolo Reyna, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FBC Melgar futbol takımında oynamaktadır. FBC Melgar takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Paolo Reyna'nin FBC Melgar ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Paolo Reyna Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/paolo_reyna/

http://www.facebook.com/paolo.reynalea.7

Haberin Devamı

Paolo Reyna Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Paolo Reyna isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Paolo Reyna Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Paolo Reyna futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında FBC Melgar II

1 Ocak 2019 yılında FBC Melgar

Paolo Reyna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Paolo Reyna şuan FBC Melgar takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Paolo Reyna Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Orcas FBC (2013), Leoncio Prado (2014-2015), Mariscal Cáceres de Calana (2016), Coronel Bolognesi (2017)

Peru takımında 4 numaralı formasıyla 20 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Peru U20 takımında 23 numaralı formasıyla 12 Aralık 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.