Papa boş alanda dua etti

Papa Francis, koronavirüs (Covid-19) salgınının bitmesi için San Peter Meydanı'nda tek başına dua etti. Papa Francis, meydanın ortasında tek başına görüntülendi.

Katoliklerin dini lideri Papa Francis, koronavirüs salgınının sona ermesi ve dünyanın bu salgından kurtulması için Vatikan'daki San Peter Meydanı'nda boş alanda tek başına dua etti.

Kaynak: DHA