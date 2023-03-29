Papa Francis hastaneye kaldırıldı! Sağlık sorunları mı yaşıyor?

Hristiyan aleminin ruhani lideri Papa Francis sağlık kontrolleri için hastaneye gitti. İtalya ulusal haberler kanallarında ise Papa Francis'in sağlık sorunları yaşadığını ve hastanede kalması gerektiği iddia edildi.

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Papa Francis hastaneye kaldırıldı! Sağlık sorunları mı yaşıyor?

Katoliklerin ruhani lideri 86 yaşındaki Papa Francis, rutin sağlık kontrollerini yaptırmak üzere İtalya’nın başkenti Roma’daki Gemelli Hastanesi’ne gitti. Vatikan Sözcüsü Matteo Bruni, sağlık kontrollerinin önceden planlandığını belirterek konu ile ilgili daha fazla detay vermedi.

Papa Francis hastaneye kaldırıldı! Sağlık sorunları mı yaşıyor?

PAPA FRANCİS'İN HASTA OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

İtalyan basının da yer alan haberlere göre, Papa Francis'in geceyi hastanede geçireceği ve gerekli testlerin yapılmaya devam ettiği iddia edildi. Papa Francis'in sağlık sorunları nedeniyle 2 gün hastane de kalacağı ve tüm programlarının iptal edildiği öne sürüldü. İtalyan Corriere della Sera gazetesinde yer alan haberde ise Papa Francis'in kalp ve solunum sıkıntısı nedeniyle ambulansla hastaneye sevk edildiği kaydedildi. Papa Francis sabah saatlerinde Vatikan'da düzenlenen bir etkinliğe katılmış ve sağlık sorunu yaşadığı gözlemlenmemişti. Katoliklerin ruhani lideri Francis, Gemelli Hastanesi’nde sol kolondaki divertiküler daralma nedeniyle 4 Temmuz 2021'de ameliyat olmuş ve 14 Temmuz'da da taburcu edilmişti.

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