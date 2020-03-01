Papa Francis kimdir? | Papa Francis Koronavirüse mi yakalandı? | papa coronavirus

Papa Francis kimdir? Uluslararası haber yapan İtalya kaynaklı MCM News haberinde Papa Francis'in Koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını iddia etti. Geniş yankı uyandıran haber sonrası birçok kişi internette Francis ile ilgili arama yapmaya başladı. Papa Francis ve sağlık durumu merak ediliyor. Peki Papa Francis kimdir? | Papa Francis Koronavirüse mi yakalandı? Ayrıntılar haberimizde.

PAPA FRANCİS KİMDİR?

Babası José Mario Francisco Bergoglio, İtalya'nın Piyemonte bölgesindeki Asti yakınlarındaki Portacomaro'dan Arjantin'e göç etmiş, orada 12. Aralık 1935'te Buenos Aires doğumlu ve İtalyan kökenli olan Regina Maria Sivori ile evlendi. Jorge Mario Bergoglio'nun Alberto Horacio, Oscar Adrian, Marta Regina ve Maria Elena adında dört kardeşi vardır. Babası, Arjantin Demiryolları'nda iş bulmuştu. Kendisinin hâlâ Portacomaro'nun lehçesine hâkim olduğu söylenmektedir. Franciscus'un Arjantin'in resmî dili İspanyolcanın ve ana dili İtalyancanın yanında hatasız Almanca konuşur. İngilizceye, Fransızca ve muhtemelen Portekizceye hâkimdir. Üniversite tahsili sırasında bunların yanında Latince ve Eski Yunanca öğrenmiştir.

Papanın hem Arjantin, hem de İtalyan tâbiyeti vardır. Bunun yanında kardinal olmasıyla Vatikan tâbiyetini de almıştır.

266. Papa seçilen Arjantinli Jorge Mario Bergoglio'nun Katolik Kilisesi'ndeki kariyeri,12 Şubat 2001'de 2. Jean Paul'ün kendisini kardinal yapmasıyla başladı. Aynı 2. Jean Paul, onu 1998'de Buenos Aires Başpsikoposluğu'na getirmişti. Bu hızlı yükselişin arkasında ise çok sade bir özel hayat var.

Son papalık seçimlerinde ne favori adaylar ne de şans tanınmayanlar arasında olan Bergoglio, 16. Benedikt'in seçildiği 2005'teki seçimlerde sandıktan ikinci isim olarak çıkmıştı.

Gençliğinden beri sağlığı yerinde olmayan Papa Francis, 20 yaşından beri yarım bir akciğerle yaşıyor. Göçmen bir İtalyan ailenin çocuğu olarak Buenos Aires'te doğan Bergoglio, 21 yaşında 'İsa Kumpanyası' adlı oluşuma katıldı.

Lisans diploması felsefe üzerine olan yeni papanın Cizvit olması ise kilisede bir devrim olarak nitelendiriliyor. Aslında bu tarikat, Katolik Kilisesi'nin en fazla nüfusa sahip üç kolundan birini oluşturuyor. 1969 yılında papaz olan Bergoglio, 1973 ile 1979 yılları arasında Arjantinli Cizvitler'in milli temsilcisi olarak görev aldı.

Bergoglio, Arjantin'deki 1976 darbesine gizli destek vermek ve iki papazın işkence edilip, öldürülmesinde rol almakla suçlanıyor. Yeni Papa'nın kiliseye sığınma talebini reddettiği iki rahip, cunta tarafından gözaltına alındıktan beş ay sonra hayatını kaybetmişti. Bergoglio ise bu iddiaları hep reddetti.

Yeni Papa, her iki Başkan Kirchner ile arasının açık olmasıyla biliniyor. 2010 yılında, Cristina Kirchner döneminde, senatonun Katolik Kilisesi'nin karşı çıkmasına rağmen eşcinsel evliliğe onay vermesiyle bu tansiyon zirveye çıktı.

Papa Francis'in önünde kürtaj, papaz eviliği, Vatileaks ve çocuk tacizleri gibi birçok çetrefilli konu var. Tüm bunların yanında geçtiğimiz sene bir evlilik bağında dünyaya gelmemiş çocukları vaftiz etmeyi reddeden papazları ikiyüzlü olmakla suçlamıştı.

PAPA FRANCİS KORONAVİRÜSE Mİ YAKALANDI?

Uluslararası haber yapan İtalya kaynaklı MCM News'in geçtiği son dakika iddiasına göre Papa Francis'te de koronavirüs tespit edildi! Son dönemde bazı toplantıları ve törenleri kaçıran Papa ve iki yardımcısında Kovid-19 olduğu ifade edildi.