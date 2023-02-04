Papa Ndiaga Yade kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Papa Ndiaga Yade Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Papa Ndiaga Yade adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Papa Ndiaga Yade Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Papa Ndiaga Yade 5 Ocak 2000 tarihinde Saint-Louis şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Senegal uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Papa Ndiaga Yade Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini World Elites yapmaktadır. Papa Ndiaga Yade, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Troyes futbol takımında oynamaktadır. Troyes takımına 25 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Papa Ndiaga Yade'nin Troyes ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Papa Ndiaga Yade Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Papa Ndiaga Yade isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.80 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Papa Ndiaga Yade Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Papa Ndiaga Yade futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Génération Foot

1 Temmuz 2019 yılında FC Metz

25 Ağu 2022 yılında Troyes

30 Haziran 2023 yılında FC Metz

Papa Ndiaga Yade Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Papa Ndiaga Yade şuan Troyes takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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