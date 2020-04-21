Papağandan ‘Evde kal Türkiye’ mesajı

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde kırtasiye işleten Münevver (30) ve Soner Barcın (40) çifti, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmadıkları süreiç inde evde besledikleri papağana "Evde kal Türkiye" demeyi öğretti.

Gazipaşa'da kırtasiye işletmeciliği yapan Münevver ve Soner Barcın çifti, koronavirüs salgınından korunma tedbirleri kapsamında evde kalırken, papağanlarıyla daha fazla vakit geçirmeye başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların evde kalmalarına dikkati çekmek isteyen çift, papağanlarına "evde kal Türkiye" sloganını ezberletmeye karar verdi. 100 kelime bilen Jako türü "Şakir" adlı 5 yaşındaki papağan, kısa zamanda sloganı ezberledi.

Soner Barcın, yavruyken papağanı sahiplendiğini belirterek, "Papağanımız çok zeki ve çok geveze, 100 kelime biliyor. Ezberi çok güçlü hemen kelimeleri kapıyor. Bizimle birlikte iş yerinde de duruyor. Kaldırımda yürüyenlere selam verip, ezberindeki kelimeleri söylüyor. İnsanlar ilk duyduklarında çok şaşırıyor. "Bu konuşan papağan mı?" diyorlar. Papağanın konuştuğunu anlayanlar onunla ilgileniyor. Eşim ve ben papağanımıza çok değer veriyoruz. Zamanımızı onunla geçiriyoruz" dedi.

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Kaynak: DHA