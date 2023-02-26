Papama Tyongwana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Papama Tyongwana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Papama Tyongwana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Papama Tyongwana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Papama Tyongwana {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Papama Tyongwana Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chippa United futbol takımında oynamaktadır. Chippa United takımına - tarihinde katılmıştır. Papama Tyongwana'nin Chippa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Papama Tyongwana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Papama Tyongwana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Papama Tyongwana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Papama Tyongwana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Papama Tyongwana şuan Chippa United takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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