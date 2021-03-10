Papa'nın ziyareti sırasında görülmüştü: Dışişlerinden IKBY'ye sert tepki!

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Papa'nın Irak'a ziyareti sırasında, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi tarafından yapılan harita skandalıyla ilgili açıklamada bulunarak açıklama beklendiğini ifade etti.

Papa Fransuva'nın tarihi Irak ziyareti esnasında Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Papa şerefine bastırdığı pullardan birinde yer alan haritada Türkiye’nin doğusunun Irak Kürt Bölgesi topraklarına dahil edildiği skandalı üzerine konuya ilişkin açıklamada bulunan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, "Papa Fransuva’nın Irak’ı ziyareti vesilesiyle IKBY tarafından bastırılması öngörülen hatıra pulları arasında ülkemizdeki bazı illeri de içeren bir haritanın resmedildiği bir pulun da yer aldığı görülmektedir. IKBY makamlarından bu vahim hatanın derhal düzeltilmesine yönelik gerekli açıklamanın biran önce ve net bir şekilde yapılmasını bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nden konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.