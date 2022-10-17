Papara kullanıcıları müşteri hizmetlerine ulaşabilmek için numara öğrenmek isteyip araştırırken, Papara Card'a yeni başvurmuş veya başvurmayı düşünen kişiler tarafından ise avantajları merak ediliyor. Papara müşteri hizmetleri numarası nedir? Papara avantajları neler? gibi soruları sizler için araştırıp haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

PAPARA MÜŞTERİ HİZMETLERİ NUMARASI NEDİR?

Papara kullanan milyonlarca kişi, yaşanılan sorun veya aksaklıkların çözülmesi amacıyla müşteri hizmetlerine kolayca ulaşabiliyor. Papara kullanan kişiler, Papara canlı destek hattına 0850 340 0 340 numaradan ulaşıp, tüm sorularına cevap alırken, bir sorunla karşılaştıklarında Papara destek ekibinin hızlıca çözmesini sağlayabiliyor.

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PAPARA AVANTAJLARI NELER?

Papara Card'ı ilk kez duyanlar veya kullanmak isteyenler, avantajlarını da merak ediyor. Papara Card ile, 7/24 ücretsiz para gönderebilir, faturalarınızı ödeyebilir ve bütçenizi kolayca yönetebilirsiniz. 13 milyondan fazla müşterisi olan ücretsiz Papara Card ile tüm dünyada ve internette borçlanmadan harcarken anında nakit kazanabilirsiniz.

PAPARA HESABI NASIL AÇILIR?

Öncelikle Papara uygulamasını telefonunuza indirmelisiniz. Hesap oluşturmak için 'Hesap Aç' butonuna tıklayın. Sizden istenilen, ad, soyad, e-posta ve cep telefonu bilgilerinizi girmeniz gerekiyor. Şifrenizi de belirledikten sonra diğer bir seçenek olarak Facebook ve Google hesaplarınızın üzerinden de Papara hesabınızı oluşturabilirsin.