Papara nedir, nasıl kullanılır? Papara anlaşmalı bankalar hangileri?

Para ve ödeme merkezleri şirketi olan Papara Türkiye'de de hizmet vermektedir. Bu kapsamda Papara hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler internet arama motorlarında Papara nedir, nasıl kullanılır? Papara anlaşmalı bankalar hangileri? sorularının yanıtlarını araştırmaktadır.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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Papara nedir, nasıl kullanılır? Papara anlaşmalı bankalar hangileri?

Türkiye'de kullanımı günden güne yaygınlaşan Papara, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Özellikle sunduğu cazip özellikler sayesinde vatandaşlar bilgi sahibi olmak için Papara nedir, nasıl kullanılır? Papara anlaşmalı bankalar hangileri? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

Papara nedir, nasıl kullanılır? Papara anlaşmalı bankalar hangileri?

PAPARA NEDİR?

Papara kişinin hesabındaki parayı kullanabileceği ön ödemeli alışveriş kartıdır. Para yükleme noktalarından veya havale/eft ile hesabına para yükleyen kişi, yüklediği parayı Papara Card ile istediği her yerde harcayabilir. Papara, ücretsiz para transferi, harcadıkça nakit kazanma, bütçe yöntemi ve fatura ödeme gibi finansal hizmetleri sunmaktadır.

Papara nedir, nasıl kullanılır? Papara anlaşmalı bankalar hangileri?

PAPARA NASIL KULLANILIR?

Papara'yı kullanmak için kartınıza EFT veya havale aracılığı ile para yollamanız gerekmektedir. Papara hesabınızdan başkasına ücretsiz olarak para gönderebilirsiniz.

Papara nedir, nasıl kullanılır? Papara anlaşmalı bankalar hangileri?

PAPARA ANLAŞMALI BANKALAR HANGİLERİ?

Papara'nın Türkiye'de anlaşmalı olduğu bankalar şöyledir:
QNB Finansbank
Garanti BBVA
Yapı Kredi Bankası
Vakıfbank
Akbank
Türkiye Finans Katılım Bankası
Ziraat Bankası
İş Bankası

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