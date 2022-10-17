Türkiye'de kullanımı günden güne yaygınlaşan Papara, vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Özellikle sunduğu cazip özellikler sayesinde vatandaşlar bilgi sahibi olmak için Papara nedir, nasıl kullanılır? Papara anlaşmalı bankalar hangileri? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

PAPARA NEDİR?

Papara kişinin hesabındaki parayı kullanabileceği ön ödemeli alışveriş kartıdır. Para yükleme noktalarından veya havale/eft ile hesabına para yükleyen kişi, yüklediği parayı Papara Card ile istediği her yerde harcayabilir. Papara, ücretsiz para transferi, harcadıkça nakit kazanma, bütçe yöntemi ve fatura ödeme gibi finansal hizmetleri sunmaktadır.

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PAPARA NASIL KULLANILIR?

Papara'yı kullanmak için kartınıza EFT veya havale aracılığı ile para yollamanız gerekmektedir. Papara hesabınızdan başkasına ücretsiz olarak para gönderebilirsiniz.

PAPARA ANLAŞMALI BANKALAR HANGİLERİ?

Papara'nın Türkiye'de anlaşmalı olduğu bankalar şöyledir:

QNB Finansbank

Garanti BBVA

Yapı Kredi Bankası

Vakıfbank

Akbank

Türkiye Finans Katılım Bankası

Ziraat Bankası

İş Bankası